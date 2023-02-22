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  • Месси постоянно общается с Хави, а его отец – с Лапортой. Лео может вернуться в «Барселону»

Месси постоянно общается с Хави, а его отец – с Лапортой. Лео может вернуться в «Барселону»

22 февраля 2023, 15:06

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может вернуться в «Барселону».

По информации журналиста Жерара Ромеро, отец аргентинца Хорхе Месси ведет переговоры с президентом «Барсы» Жоаном Лапортой. Стороны сближаются в вопросе возвращения нападающего в клуб.

Сам Месси постоянно общается с главным тренером «Барселоны» Хави на тему возможного возвращения.

  • Месси в этом сезоне забил 16 голов и сделал 14 ассистов в 27 матчах.
  • Он выступал за «Барсу» до 2021 года.

Кубок России возвращается на этой неделе! Кто выиграет турнир?

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Источник: All About Argentina
Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Барселона Месси Лионель Хави Лапорта Жоан
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