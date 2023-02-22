Месси постоянно общается с Хави, а его отец – с Лапортой. Лео может вернуться в «Барселону»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может вернуться в «Барселону».
По информации журналиста Жерара Ромеро, отец аргентинца Хорхе Месси ведет переговоры с президентом «Барсы» Жоаном Лапортой. Стороны сближаются в вопросе возвращения нападающего в клуб.
Сам Месси постоянно общается с главным тренером «Барселоны» Хави на тему возможного возвращения.
- Месси в этом сезоне забил 16 голов и сделал 14 ассистов в 27 матчах.
- Он выступал за «Барсу» до 2021 года.
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