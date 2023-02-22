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    Зарема сравнила Пруцева с Гарри Поттером

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала победу команды над «Локомотивом» в матче 1/4 финала Кубка России.

    «Не зря моя дочка называет Пруцева Гарри Поттером! Он обязательно что-нибудь придумает на поле: как нестандартные решения, так и простые и чистые действия. Данил год в команде, а уже стал настоящим спартаковцем», – сказала Зарема.

    • Ответная игра между «Спартаком» и «Локо» пройдет 27 февраля на «Открытие Арене».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.02.2023 22:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +456

      Завулон new new 22 февраля, 22:56

      Ещё раз говорю. дура дурой(но увы спонсор этого сайта).

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      Рейтинг: +20971

      Persona_non_Grata > Завулон new new 22 февраля, 23:01

      Много говоришь ... ((( А Пруцев действительно прибавил и выглядит сейчас вполне.

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