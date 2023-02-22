Зарема сравнила Пруцева с Гарри Поттером

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала победу команды над «Локомотивом» в матче 1/4 финала Кубка России.

«Спартак» выиграл со счетом 1:0.

Единственный гол забил 22-летний полузащитник Данил Пруцев.

«Не зря моя дочка называет Пруцева Гарри Поттером! Он обязательно что-нибудь придумает на поле: как нестандартные решения, так и простые и чистые действия. Данил год в команде, а уже стал настоящим спартаковцем», – сказала Зарема.

Ответная игра между «Спартаком» и «Локо» пройдет 27 февраля на «Открытие Арене».

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