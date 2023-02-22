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  • Орлов: «Не понимаю, почему Соболева сравнивают с Дзюбой. Он был лидером сборной, которая вышла в 1/4 финала на ЧМ-2018?»

Орлов: «Не понимаю, почему Соболева сравнивают с Дзюбой. Он был лидером сборной, которая вышла в 1/4 финала на ЧМ-2018?»

22 февраля 2023, 17:33
7

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на сравнения форварда «Спартака» Александра Соболева с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой.

«Верю ли я в Дзюбу в «Локомотиве»? Реанимирует ли он свою карьеру? Вера — это все-таки из области религии. Все от него зависит, от его кондиций. То, что у него есть определенный набор качеств, который позволяет ему играть на довольно приличном уровне, — факт.

Я, например, не понимаю, когда Соболева с ним сравнивают... У Дзюбы такой опыт и столько достижений. Не стоит это сбрасывать со счетов.

Да, Соболев в этом сезоне играет хорошо, не спорю. Но пусть пройдет хотя бы лет пять. Тогда мы и сравним его с Дзюбой. Соболев вообще-то не был лидером сборной России, которая играла в четвертьфинале чемпионата мира. Так что подождите. «Спартак» пока еще ничего не выиграл.

Я, кстати, согласен с Константином Геничем, который не понимает, почему Абаскалю предложили новый контракт уже сейчас. Дождитесь конца сезона — все станет ясно. Куда спешить?» – сказал Орлов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Дзюба Артем Соболев Александр Орлов Геннадий
Комментарии (7)
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Таврида
1677077016
"У Дзюбы такой опыт и столько достижений. Не стоит это сбрасывать со счетов." Судя по футбольным достижениям самого Геннадия Орлова, его и со счетов сбрасывать не надо, потому что он там никогда и не был.
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sochi-2013
1677080148
"Дождитесь конца сезона — все станет ясно. Куда спешить?» Вдруг случится невероятное, и Спартак станет чемпионом ( да даже второе место займет), к контракту пришлось бы дописывать 0 (нолик). дважды два
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Diminio
1677081144
Прибейте этого маразмата
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Diminio
1677081274
Твой Дзенит идёт в кубок среди недоношенных
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NewLife
1677081286
Я тоже не понимаю, как можно сравнивать талантливого напа с гонористой деревяшкой. Орлову лучше бы помолчать про ЧМ в связи с зюбой - грозой низкорослых арабов и сан маринки, молодцом среди овец, а для молодца, сам овца.
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Diminio
1677081344
Орёл ты воробей
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сутулая собака и лисы
1677088815
получается, дзюба лучше левандовски. или польша добиралась до 1/4 чм?
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