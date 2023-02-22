Орлов: «Не понимаю, почему Соболева сравнивают с Дзюбой. Он был лидером сборной, которая вышла в 1/4 финала на ЧМ-2018?»

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на сравнения форварда «Спартака» Александра Соболева с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой.

«Верю ли я в Дзюбу в «Локомотиве»? Реанимирует ли он свою карьеру? Вера — это все-таки из области религии. Все от него зависит, от его кондиций. То, что у него есть определенный набор качеств, который позволяет ему играть на довольно приличном уровне, — факт.

Я, например, не понимаю, когда Соболева с ним сравнивают... У Дзюбы такой опыт и столько достижений. Не стоит это сбрасывать со счетов.

Да, Соболев в этом сезоне играет хорошо, не спорю. Но пусть пройдет хотя бы лет пять. Тогда мы и сравним его с Дзюбой. Соболев вообще-то не был лидером сборной России, которая играла в четвертьфинале чемпионата мира. Так что подождите. «Спартак» пока еще ничего не выиграл.

Я, кстати, согласен с Константином Геничем, который не понимает, почему Абаскалю предложили новый контракт уже сейчас. Дождитесь конца сезона — все станет ясно. Куда спешить?» – сказал Орлов.

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