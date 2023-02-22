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    Орлов: «Не понимаю, почему Соболева сравнивают с Дзюбой. Он был лидером сборной, которая вышла в 1/4 финала на ЧМ-2018?»

    Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на сравнения форварда «Спартака» Александра Соболева с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой.

    «Верю ли я в Дзюбу в «Локомотиве»? Реанимирует ли он свою карьеру? Вера — это все-таки из области религии. Все от него зависит, от его кондиций. То, что у него есть определенный набор качеств, который позволяет ему играть на довольно приличном уровне, — факт.

    Я, например, не понимаю, когда Соболева с ним сравнивают... У Дзюбы такой опыт и столько достижений. Не стоит это сбрасывать со счетов.

    Да, Соболев в этом сезоне играет хорошо, не спорю. Но пусть пройдет хотя бы лет пять. Тогда мы и сравним его с Дзюбой. Соболев вообще-то не был лидером сборной России, которая играла в четвертьфинале чемпионата мира. Так что подождите. «Спартак» пока еще ничего не выиграл.

    Я, кстати, согласен с Константином Геничем, который не понимает, почему Абаскалю предложили новый контракт уже сейчас. Дождитесь конца сезона — все станет ясно. Куда спешить?» – сказал Орлов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.02.2023 17:33
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +981

      г.Онега 22 февраля, 21:11

      вчера идет матч лиги чемпионов ,комментаторы ушли рассказывать про кубок и какуето чушь ,а не то что творилось в тот момент на поле ,такой низкий уровень комментаторов на матч тв пипец

      0
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      Рейтинг: +1442

      сутулая собака и лисы 22 февраля, 21:00

      получается, дзюба лучше левандовски.
      или польша добиралась до 1/4 чм?

      1
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      Рейтинг: +32

      Diminio 22 февраля, 18:55

      Орёл ты воробей

      0
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      Рейтинг: +17254

      NewLife 22 февраля, 18:54

      Я тоже не понимаю, как можно сравнивать талантливого напа с гонористой деревяшкой. Орлову лучше бы помолчать про ЧМ в связи с зюбой - грозой низкорослых арабов и сан маринки, молодцом среди овец, а для молодца, сам овца.

      0
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      Рейтинг: +32

      Diminio 22 февраля, 18:54

      Твой Дзенит идёт в кубок среди недоношенных

      0
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      Рейтинг: +32

      Diminio 22 февраля, 18:52

      Прибейте этого маразмата

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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 22 февраля, 18:35

      "Дождитесь конца сезона — все станет ясно. Куда спешить?»
      Вдруг случится невероятное, и Спартак станет чемпионом ( да даже второе место займет), к контракту пришлось бы дописывать 0 (нолик).
      дважды два

      0
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      Рейтинг: +981

      Suvorov51 22 февраля, 18:34

      По тому и не понимаешь, что пердишь в лужу, а толкового от тебя не услышать

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      Рейтинг: +819

      Таврида 22 февраля, 17:43

      "У Дзюбы такой опыт и столько достижений. Не стоит это сбрасывать со счетов." Судя по футбольным достижениям самого Геннадия Орлова, его и со счетов сбрасывать не надо, потому что он там никогда и не был.

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