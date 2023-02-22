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    Павлюченко выступил за перенос матча «Локомотив» – «Спартак»

    Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о матче 1/4 финала Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком».

    «Думаю, что в такую плохую погоду не надо играть. Я за то, чтобы перенести дерби на другой день.

    В 2006 году мне пришлось играть в сильный мороз — и я получил серьeзную травму колена, в результате чего выбыл из строя на полгода. Такая холодная погода тяжело приходится для футболистов. Очень легко можно получить травму, каждый стык чувствуется иначе.

    Нужно ещe посмотреть на состояние поля — от этого тоже многое зависит. Не стоит забывать и про болельщиков: всe же в минус пятнадцать градусов холодно сидеть на трибунах. Такие большие дерби нужно играть в идеальных условиях: со множеством болельщиков, идеальным полем и погодой.

    В сильный мороз играть не хочется, лучше перенести матч на другую дату», — сказал Павлюченко.

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    Источник: «Чемпионат»

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    22.02.2023 16:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 22 февраля, 21:10

      Страна ид……..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 22 февраля, 18:26

      В , такую погоду , намного безопаснее играть , для здоровья , чем , при + 32 !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +231

      Нуф-Нуф 22 февраля, 17:31

      А что, раньше никто не знал, что в феврале у нас зима?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18875

      Cleaner 22 февраля, 17:23

      Поддерживаю. А все расходы за несостоявшийся матч должны компенсировать чиновники РФС и лично Колосков из СВОЕГО(!) кармана. Каким же придурком нужно быть, чтобы на середину ФЕВРАЛЯ планировать в Москве ФУТБОЛЬНЫЙ матч под открытым небом!..(((((((((((

      1
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      Рейтинг: +17254

      NewLife 22 февраля, 17:22

      Согласен при условии, что деятели РФС и их покровители, составлявшие такой календарь подадут в отставку и извинятся перед болельщиками.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner > NewLife 22 февраля, 17:25

      Да никаких условий. НЕЛЬЗЯ играть в минус 17 градусов. А про извиниться перед болельщиками со стороны РФС Вы хорошо пошутили...)))

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