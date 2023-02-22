Павлюченко выступил за перенос матча «Локомотив» – «Спартак»

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о матче 1/4 финала Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком».

«Думаю, что в такую плохую погоду не надо играть. Я за то, чтобы перенести дерби на другой день.

В 2006 году мне пришлось играть в сильный мороз — и я получил серьeзную травму колена, в результате чего выбыл из строя на полгода. Такая холодная погода тяжело приходится для футболистов. Очень легко можно получить травму, каждый стык чувствуется иначе.

Нужно ещe посмотреть на состояние поля — от этого тоже многое зависит. Не стоит забывать и про болельщиков: всe же в минус пятнадцать градусов холодно сидеть на трибунах. Такие большие дерби нужно играть в идеальных условиях: со множеством болельщиков, идеальным полем и погодой.

В сильный мороз играть не хочется, лучше перенести матч на другую дату», — сказал Павлюченко.

Матч начнется в 20:00 по Москве.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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