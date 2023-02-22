«Могу позволить». Футболист, сыгравший 1 матч за сборную России, купил себе Cadillac

Бывший защитник сборной России Тарас Бурлак празднует сегодня 33-летие. Игрок купил себе в честь праздника новый автомобиль – Cadillac.
«Могу себе позволить», – прокомментировал покупку игрок.
- В 2011 году Бурлак провел 1 матч за сборную России.
- Он выступал за такие клубы, как «Локомотив», «Рубин», «Крылья Советов» и тульский «Арсенал».
- Сейчас Бурлак играет в Медиалиге.
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Источник: Бомбардир.ру