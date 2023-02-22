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  • «Могу позволить». Футболист, сыгравший 1 матч за сборную России, купил себе Cadillac

«Могу позволить». Футболист, сыгравший 1 матч за сборную России, купил себе Cadillac

22 февраля 2023, 12:13
9

Бывший защитник сборной России Тарас Бурлак празднует сегодня 33-летие. Игрок купил себе в честь праздника новый автомобиль – Cadillac.

«Могу себе позволить», – прокомментировал покупку игрок.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Бурлак Тарас
Комментарии (9)
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Беспонтий
1677057590
и у пятёрочки согласные за так скандируют семидесятилетние тёлочки.. бурлак - мудак!
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ArReal
1677057931
Какой же циничный заголовок! типо сыграл 1 матч всего лишь, и купил кадилак
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99-й
1677061134
Бурлаки должны ездить на Волге
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Benifacto
1677061470
дешёвые панты...как ребенок ей богу...легенда Локомотива....аххахахахаха
Ответить
NewLife
1677062332
Акинфеев и Джикия помогают сиротам, кто-то хвалится купленным кадиллаком(
Ответить
mamba9090909
1677070407
Если честно заработанные деньги, то кому какое дело, на что он их потратит.
Ответить
jek718875
1677073426
А я не сыгравший за сборную,могу позволить себе "роллтон" с чёрствым хлебом
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