«Могу позволить». Футболист, сыгравший 1 матч за сборную России, купил себе Cadillac

Бывший защитник сборной России Тарас Бурлак празднует сегодня 33-летие. Игрок купил себе в честь праздника новый автомобиль – Cadillac.

«Могу себе позволить», – прокомментировал покупку игрок.

В 2011 году Бурлак провел 1 матч за сборную России.

Он выступал за такие клубы, как «Локомотив», «Рубин», «Крылья Советов» и тульский «Арсенал».

Сейчас Бурлак играет в Медиалиге.

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