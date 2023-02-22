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    «Могу позволить». Футболист, сыгравший 1 матч за сборную России, купил себе Cadillac

    Бывший защитник сборной России Тарас Бурлак празднует сегодня 33-летие. Игрок купил себе в честь праздника новый автомобиль – Cadillac.

    «Могу себе позволить», – прокомментировал покупку игрок.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.02.2023 12:13
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +2025

      jek718875 22 февраля, 16:43

      А я не сыгравший за сборную,могу позволить себе "роллтон" с чёрствым хлебом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 22 февраля, 15:53

      Если честно заработанные деньги, то кому какое дело, на что он их потратит.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1230

      Fialet > mamba9090909 22 февраля, 21:53

      Честно - понятие относительное.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1232

      mama1991 22 февраля, 14:58

      бурлак))))))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17254

      NewLife 22 февраля, 13:38

      Акинфеев и Джикия помогают сиротам, кто-то хвалится купленным кадиллаком(

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1653

      Benifacto 22 февраля, 13:24

      дешёвые панты...как ребенок ей богу...легенда Локомотива....аххахахахаха

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      99-й 22 февраля, 13:18

      Бурлаки должны ездить на Волге

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5871

      AtticusFinch 22 февраля, 12:25

      Какой же циничный заголовок! типо сыграл 1 матч всего лишь, и купил кадилак

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1230

      Fialet > AtticusFinch 22 февраля, 14:32

      Издеваются над простым народом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7821

      Беспонтий 22 февраля, 12:19

      и у пятёрочки
      согласные за так
      скандируют семидесятилетние тёлочки..
      бурлак - мудак!

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