Бурлак назвал главного кандидата на вылет из РПЛ

Тарас Бурлак спрогнозировал вылет «Крыльев Советов» из РПЛ по итогам сезона-2025/26.

Сегодня стало известно об уходе из самарского клуба генерального директора Роберта Тер-Абрамяна и его заместителя Руслана Пименова.

– Просто не поделили, кто командует, кто – власть. Мы же читали, что не могли договориться по трансферам – кто приходит, кто уходит. Видимо, приняли решение, что кто-то другой будет отвечать.

Мы же понимаем, что губернатор имеет влияние, может быть, доверился кому-то другому. Непонятно, кто тренера приводил.

На данный момент, наверное, «Крылья» – самый явный претендент на вылет. Через месяц начинается [сезон], а у команды нет вообще ничего, даже состава.

Мы же понимаем, что тяжело собрать команду так быстро. Хороших игроков у нас не так много.

– Что в целом происходит? «Химки», «Торпедо», «Крылья Советов»?

– Это называется российский футбол. Каждый день просыпаешься – и реально офигеваешь, и не понимаешь, что ещe может произойти? Ситуация и там, и там очень сложная.

Со стороны кажется – не суперзаинтересованы, наверное, в том, чтобы «Крылья» были в Премьер-лиге. Может быть, бюджет режут.

Адиева реально жалко. Он вроде тренер-то хороший, но в России что-то ему не везeт. «Химки», «Анжи» – без денег, без зарплат. Сейчас сюда пришeл, наверное, думал, что всe хорошо – и здесь тоже так себе ситуация.

Сложно. Реально не понимаешь вообще, какой будет чемпионат, кто в нeм будет участвовать.