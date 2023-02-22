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Экс-игрок «Краснодара» объяснил уникальность Галицкого

22 февраля 2023, 11:08
1

Бывший полузащитник системы «Краснодара» Богдан Рейхмен положительно высказался о владельце клуба Сергее Галицком.

— В чем Галицкий топ?

— Он видит очень многое в футболистах, в их качествах. Не знаю, как ему удается найти ту позицию для игрока, которую тот сам не чувствует. Но Сергей Николаевич принял много решений в главной команде — человек, условно, приходил полузащитником, а в итоге с подачи Галицкого становился хорошим защитником. Сергей Николаевич уникален. Думаю, он такой один в России.

  • Рейхмен выступал за «Краснодар» с 2018 по 2022-й год.
  • Летом 2022 года Рейхмен подписал контракт с «Торпедо».
  • Сегодня «Краснодару» исполнилось 15 лет.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Рейхмен Богдан Галицкий Сергей
Комментарии (1)
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zigbert
1677075732
Да чего там говорить, создание самого Краснодара обязано только ему.
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