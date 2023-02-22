«60 на 40». Агент Сафонов оценил шансы «Локомотива» и «Спартака» на проход дальше

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился ожиданиями от матчей 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) между «Локомотивом» и «Спартаком».

«60 на 40 в пользу «Спартака». Он на сборах здорово играл. Плюс психологический фактор: Гильермо Абаскаль продлил контракт, на него ничего не давит. «Локомотив» пока загадка – новый тренер, новые игроки.

Хотя в первых матчах в Москве может победить мороз, могут перенести игры. Почему-то у нас думают, что климат как-нибудь поменяется. Ведь кто-то же планировал матчи на эти даты», – написал Сафонов.

Матч в Черкизово начнется в 20:00 по Москве. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

Дзюба сыграет против «Спартака» в первом матче «Локомотива». Кто окажется сильнее?