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    «60 на 40». Агент Сафонов оценил шансы «Локомотива» и «Спартака» на проход дальше

    Футбольный агент Алексей Сафонов поделился ожиданиями от матчей 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) между «Локомотивом» и «Спартаком».

    «60 на 40 в пользу «Спартака». Он на сборах здорово играл. Плюс психологический фактор: Гильермо Абаскаль продлил контракт, на него ничего не давит. «Локомотив» пока загадка – новый тренер, новые игроки.

    Хотя в первых матчах в Москве может победить мороз, могут перенести игры. Почему-то у нас думают, что климат как-нибудь поменяется. Ведь кто-то же планировал матчи на эти даты», – написал Сафонов.

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    Источник: телеграм-канал Алексея Сафонова

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    22.02.2023 09:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13460

      Алексей З 22 февраля, 11:33

      Тех кто планировал матчи на эти даты , в трусилях и на поле часика на два.
      Страна дураков !

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