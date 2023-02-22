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    Определен лучший игрок матча «Ливерпуль» – «Реал»

    УЕФА определил лучшего футболиста первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» (2:5). Награда досталась форварду испанцев Винисиусу.

    «У него были решающие эпизоды в атаке, перевернувшие ход встречи при счете 2:0. Он сам забил два мяча, ассистировал партнерам, заработал штрафной, после которого забил Эдер Милитао. Лука Модрич тоже провел потрясающий матч», – прокомментировал решение УЕФА.

    • У Винисиуса дубль и ассист.
    • «Реал» уступал 0:2.
    • Ответная игра – через 3 недели в Мадриде.

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    Источник: УЕФА

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    22.02.2023 07:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100741

      zigbert 22 февраля, 13:12

      Очень активен был Винисиус в этой встрече. Трудно пришлось защитникам Ливерпуля чтобы хоть как то сдержать его атакующие действия.

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