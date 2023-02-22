Определен лучший игрок матча «Ливерпуль» – «Реал»

УЕФА определил лучшего футболиста первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» (2:5). Награда досталась форварду испанцев Винисиусу.

«У него были решающие эпизоды в атаке, перевернувшие ход встречи при счете 2:0. Он сам забил два мяча, ассистировал партнерам, заработал штрафной, после которого забил Эдер Милитао. Лука Модрич тоже провел потрясающий матч», – прокомментировал решение УЕФА.

У Винисиуса дубль и ассист.

«Реал» уступал 0:2.

Ответная игра – через 3 недели в Мадриде.

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