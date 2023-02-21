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    «Я даже выбрал игровой номер». Азмун рассказал о сорвавшемся трансфере в «Марсель»

    Нападающий «Байера» Сердар Азмун подтвердил, что был близок к переходу в «Марсель» в конце января.

    «Мой трансфер был оформлен почти на сто процентов. Все отменилось в последний момент.

    Я даже выбрал игровой номер в «Марселе», но в итоге остался в Леверкузене», – сказал иранец.

    • Рыночная стоимость Азмуна – 12 миллионов евро.
    • В России он играл за «Зенит», «Ростов» и «Рубин».
    • В этом сезоне форвард сделал 3 ассиста в 14 матчах.

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    Источник: сайт Федерации футбола Ирана

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