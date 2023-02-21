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  • «Я даже выбрал игровой номер». Азмун рассказал о сорвавшемся трансфере в «Марсель»

«Я даже выбрал игровой номер». Азмун рассказал о сорвавшемся трансфере в «Марсель»

21 февраля 2023, 14:46
2

Нападающий «Байера» Сердар Азмун подтвердил, что был близок к переходу в «Марсель» в конце января.

«Мой трансфер был оформлен почти на сто процентов. Все отменилось в последний момент.

Я даже выбрал игровой номер в «Марселе», но в итоге остался в Леверкузене», – сказал иранец.

  • Рыночная стоимость Азмуна – 12 миллионов евро.
  • В России он играл за «Зенит», «Ростов» и «Рубин».
  • В этом сезоне форвард сделал 3 ассиста в 14 матчах.

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Источник: сайт Федерации футбола Ирана
Германия. Бундеслига Франция. Лига 1 Марсель Байер Азмун Сердар
Комментарии (2)
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serglider
1676999790
Азмум явно не учил математику! Не может быть 100% и... в последний момент сорваться))) В этом случае он должен был получить неустойку.
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