«Я даже выбрал игровой номер». Азмун рассказал о сорвавшемся трансфере в «Марсель»

Нападающий «Байера» Сердар Азмун подтвердил, что был близок к переходу в «Марсель» в конце января.

«Мой трансфер был оформлен почти на сто процентов. Все отменилось в последний момент.

Я даже выбрал игровой номер в «Марселе», но в итоге остался в Леверкузене», – сказал иранец.

Рыночная стоимость Азмуна – 12 миллионов евро.

В России он играл за «Зенит», «Ростов» и «Рубин».

В этом сезоне форвард сделал 3 ассиста в 14 матчах.

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