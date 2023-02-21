Крымские клубы летом начнут выступать в российских турнирах, но при одном условии

В Министерстве спорта Крыма сообщили о старте интеграции местных клубов в соревнования под эгидой РФС.

Принципиальное решение по этому вопросу принято на уровне заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Крымские клубы начнут выступать в российских турнирах с лета 2023 года, но при условии прохождения лицензирования.

«В марте стартует чемпионат Премьер-лиги КФС. Он продлится минимум до июня, а дальше уже возможны варианты.

Если наши команды примут в Футбольную национальную лигу России, если они успешно пройдут лицензирование, то соответственно на этом, после двух кругов, чемпионат КФС завершится.

Если к тому моменту крымские клубы ещe не пройдут лицензирование, то продолжим играть, как и раньше, четыре круга. В таком случае чемпионат завершится в ноябре», – рассказал первый заместитель министра спорта Республики Крым Сергей Гниздыло.

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