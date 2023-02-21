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    Крымские клубы летом начнут выступать в российских турнирах, но при одном условии

    В Министерстве спорта Крыма сообщили о старте интеграции местных клубов в соревнования под эгидой РФС.

    Принципиальное решение по этому вопросу принято на уровне заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

    Крымские клубы начнут выступать в российских турнирах с лета 2023 года, но при условии прохождения лицензирования.

    «В марте стартует чемпионат Премьер-лиги КФС. Он продлится минимум до июня, а дальше уже возможны варианты.

    Если наши команды примут в Футбольную национальную лигу России, если они успешно пройдут лицензирование, то соответственно на этом, после двух кругов, чемпионат КФС завершится.

    Если к тому моменту крымские клубы ещe не пройдут лицензирование, то продолжим играть, как и раньше, четыре круга. В таком случае чемпионат завершится в ноябре», – рассказал первый заместитель министра спорта Республики Крым Сергей Гниздыло.

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    Источник: ForPost

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +886

      Rabinovi_ch 2 часа назад

      "но при условии прохождения лицензирования."

      А другим Российским командам типа лицензирование не надо?

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