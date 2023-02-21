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  • Экс-игрок «Краснодара» вспомнил разговор с Галицким, который хотел удержать его в команде

Экс-игрок «Краснодара» вспомнил разговор с Галицким, который хотел удержать его в команде

21 февраля 2023, 12:35

Воспитанник «Краснодара» Богдан Рейхмен, выступающий за КАМАЗ, рассказал, как уходил из краснодарского клуба в 2022 году.

– Что не устраивало в «Краснодаре»?

– Он стал для меня вторым домом. Когда я был в академии, и в мыслях не держал переход куда-то еще. Но когда начал расти, постепенно стало складываться понимание: могу больше.

Мне 20 лет. Многие говорили, что мне рано переходить, но я так не считал. Каждый футболист индивидуален. Если ты молодой, это не значит, что ты не в состоянии выступать на уровне РПЛ. На своем примере тоже хочу это доказать.

– Тебя хотели удержать в «Краснодаре»?

– Разговоров со Сторожуком не было, а вот с Галицким – да. Но пускай он останется между нами. Скажу только, что обошлось без ультиматумов. И мне запомнились слова финансового директора Арама Фундукяна: «Двери «Краснодара» всегда открыты для тебя». Это много для меня значит.

Не исключаю, что вернусь в «Краснодар» совершенно другим игроком. Я бы сильно этого хотел, это было бы счастьем.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Рейхмен Богдан Галицкий Сергей
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