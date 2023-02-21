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    «Ливерпулю» предложили подписать Неймара за 80 миллионов

    Нападающий «ПСЖ» Неймар» может продолжить карьеру в АПЛ.

    По информации Football Insider, 31-летнего бразильца предложили подписать «Ливерпулю» за 80-90 миллионов евро в летнее трансферное окно.

    Услуги Неймара также были предложены «Манчестер Сити», «Ньюкаслу» и «Манчестер Юнайтед».

    • В этом сезоне Неймар забил 17 голов и сделал 16 ассистов в 28 матчах.
    • В 2017 году «ПСЖ» купил его у «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро.

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    Источник: Football Insider

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    Сегодня, 12:12
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5655

      TOMSON 11 минут назад

      В Ньюкасл и то под вопросом. Исключительно для пиара сделка.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1893

      lek! 18 минут назад

      Увы ,не стоит он этих денег .
      А так хороший был игрок , пока не погнался за большими деньгами .

      0
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      Рейтинг: +2213

      Maxi_7 1 час назад

      Идёт поиск лоха, которому можно впарить в прошлом талантливое, но ленивое, разлагающееся морально и физически стареющее токсичное поленце.
      Уверен, Ливерпуль не будет из числа идиотов, желающих платить себе в убыток, это вон - к Челси нынешнему пожалуйста.

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      Рейтинг: +793

      Таврида 1 час назад

      Челси надо предложить. Сумму можно сразу удвоить, там бабла немеряно.

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