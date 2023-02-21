«Ливерпулю» предложили подписать Неймара за 80 миллионов

Нападающий «ПСЖ» Неймар» может продолжить карьеру в АПЛ.

По информации Football Insider, 31-летнего бразильца предложили подписать «Ливерпулю» за 80-90 миллионов евро в летнее трансферное окно.

Услуги Неймара также были предложены «Манчестер Сити», «Ньюкаслу» и «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Неймар забил 17 голов и сделал 16 ассистов в 28 матчах.

В 2017 году «ПСЖ» купил его у «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро.

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