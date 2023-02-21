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«Ливерпулю» предложили подписать Неймара за 80 миллионов

21 февраля 2023, 12:12
8

Нападающий «ПСЖ» Неймар» может продолжить карьеру в АПЛ.

По информации Football Insider, 31-летнего бразильца предложили подписать «Ливерпулю» за 80-90 миллионов евро в летнее трансферное окно.

Услуги Неймара также были предложены «Манчестер Сити», «Ньюкаслу» и «Манчестер Юнайтед».

  • В этом сезоне Неймар забил 17 голов и сделал 16 ассистов в 28 матчах.
  • В 2017 году «ПСЖ» купил его у «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро.

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Источник: Football Insider
Франция. Лига 1 Англия. Премьер-лига Ливерпуль ПСЖ Неймар
Комментарии (8)
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Таврида
1676971508
Челси надо предложить. Сумму можно сразу удвоить, там бабла немеряно.
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Maxi_7
1676972333
Идёт поиск лоха, которому можно впарить в прошлом талантливое, но ленивое, разлагающееся морально и физически стареющее токсичное поленце. Уверен, Ливерпуль не будет из числа идиотов, желающих платить себе в убыток, это вон - к Челси нынешнему пожалуйста.
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lek!
1676975947
Увы ,не стоит он этих денег . А так хороший был игрок , пока не погнался за большими деньгами .
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TOMSON
1676976373
В Ньюкасл и то под вопросом. Исключительно для пиара сделка.
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serglider
1676998030
А меня интересует вопрос: финансовый фаер-плей действует для всех, кроме клубов из АПЛ? Не потому, что в спортивных арбитражах рулят англосаксы? Поговорка: Закон, что дышло... Стала на редкость актуальной и заиграла новыми красками)))
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ArReal
1677015720
Ливерпуль теперь пару лет в Лиге Чемпионов играть не будет))вряд ли он кому нибудь теперь интересен
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