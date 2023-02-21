Экс-игрок «Краснодара» вспомнил, как не мог дышать 1,5 дня после матча в Москве при минус 27

Воспитанник «Краснодара» Богдан Рейхмен вспомнил об игре в сильный мороз в Москве.

— Краснодар — еще ладно, а как тебе, сельскому, было в Москве?

— Я, конечно, предпочитаю деревенскую жизнь. Больше нравится тихая, спокойная жизнь за городом. Думаю, когда-то вернусь жить в Уютное: все дороги ведут домой.

— Успел побывать в Набережных Челнах?

— Да, но никуда не выходил из квартиры. Очень холодно, минус 25!

— Когда-то играл в таких условиях?

— В Москве с «Чертаново». Минус 27. Капец как тяжело, я дня полтора дышать не мог. Откашливался все время. Опасно для здоровья, мне кажется.

— Как утеплялся?

— А никак. Термобелье просто. Ног не чувствовали, но ничего не помогало.

Российский футбол возвращается матчем «Локoмотив» – «Спaртак». Выбери победителя с бонусом в 17000 рублей!