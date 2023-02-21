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    Экс-игрок «Краснодара» вспомнил, как не мог дышать 1,5 дня после матча в Москве при минус 27

    Воспитанник «Краснодара» Богдан Рейхмен вспомнил об игре в сильный мороз в Москве.

    — Краснодар — еще ладно, а как тебе, сельскому, было в Москве?

    — Я, конечно, предпочитаю деревенскую жизнь. Больше нравится тихая, спокойная жизнь за городом. Думаю, когда-то вернусь жить в Уютное: все дороги ведут домой.

    — Успел побывать в Набережных Челнах?

    — Да, но никуда не выходил из квартиры. Очень холодно, минус 25!

    — Когда-то играл в таких условиях?

    — В Москве с «Чертаново». Минус 27. Капец как тяжело, я дня полтора дышать не мог. Откашливался все время. Опасно для здоровья, мне кажется.

    — Как утеплялся?

    — А никак. Термобелье просто. Ног не чувствовали, но ничего не помогало.

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    Источник: Sport24

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