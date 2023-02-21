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    «Динамо» приняло предложение «Галатасарая» о трансфере Захаряна за 13+2 миллиона (Fotomac)

    «Динамо» и «Галатасарай» договорились о трансфере полузащитника Арсена Захаряна.

    По информации Fotomac, клуб договорились о трансфере 19-летнего россиянина за 13 миллионов евро. Еще 2 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

    Турецкому клубу осталось договориться с самим Захаряном.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
    • Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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    Источник: Fotomac

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