«Атлетико» настаивает на совместном заявлении клубов Примеры по делу «Барселоны», «Реал» – против

В «Атлетико» хотят, чтобы все клубы Примеры осудили «Барселону», которую подозревают в подкупе судей.

Каталонцы с 2001 года заплатили 6,66 млн евро вице-президенту испанского судейского комитета Энрикесу Негрейре.

95% оборота его компании в период с 2016 по 2018-й год – платежи от «Барсы».

Официальная позиция клуба – это оплата за консультационные услуги.

«Атлетико» настаивает на совместном заявлении клубов высшего испанского дивизиона.

Против выступили только «Барса» и «Реал». Позиция мадридцев – сначала нужно провести глубокий анализ ситуации и не делать поспешных выводов.

Дзюба сыграет против «Спaртака» в первом матче «Локoмотива». Кто окажется сильнее?