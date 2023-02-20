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    «Атлетико» настаивает на совместном заявлении клубов Примеры по делу «Барселоны», «Реал» – против

    В «Атлетико» хотят, чтобы все клубы Примеры осудили «Барселону», которую подозревают в подкупе судей.

    • Каталонцы с 2001 года заплатили 6,66 млн евро вице-президенту испанского судейского комитета Энрикесу Негрейре.
    • 95% оборота его компании в период с 2016 по 2018-й год – платежи от «Барсы».
    • Официальная позиция клуба – это оплата за консультационные услуги.

    «Атлетико» настаивает на совместном заявлении клубов высшего испанского дивизиона.

    Против выступили только «Барса» и «Реал». Позиция мадридцев – сначала нужно провести глубокий анализ ситуации и не делать поспешных выводов.

    Дзюба сыграет против «Спaртака» в первом матче «Локoмотива». Кто окажется сильнее?

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    Источник: Relevo

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    20.02.2023 23:39
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