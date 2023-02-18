Кински: «Без России скучно на любых соревнованиях. Не хватает конкуренции»

Бывший вратарь «Сатурна» Антонин Кински выступил за возвращение России в международный спорт.

«Слышал, что думают о допуске российских спортсменов на Олимпиаду, надеюсь, что все, может быть, наладится. Политика не должна мешать спорту. На мой взгляд, без российских спортсменов очень скучно на любых соревнованиях. Не хватает конкуренции», – сказал чех.

Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

Кински был в Раменском в 2004-2010 годах.

С «Сатурном» чех выходил в финал Кубка Интертото в 2008 году.

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