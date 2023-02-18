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    Кински: «Без России скучно на любых соревнованиях. Не хватает конкуренции»

    Бывший вратарь «Сатурна» Антонин Кински выступил за возвращение России в международный спорт.

    «Слышал, что думают о допуске российских спортсменов на Олимпиаду, надеюсь, что все, может быть, наладится. Политика не должна мешать спорту. На мой взгляд, без российских спортсменов очень скучно на любых соревнованиях. Не хватает конкуренции», – сказал чех.

    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
    • Кински был в Раменском в 2004-2010 годах.
    • С «Сатурном» чех выходил в финал Кубка Интертото в 2008 году.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    18.02.2023 23:43
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