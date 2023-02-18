Поттер взял на себя ответственность за поражение «Челси» от последней команды АПЛ

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал поражение от «Саутгемптона» в 24-м туре АПЛ (0:1).

«Первый тайм мы провели ниже своего уровня. Джеймс Уорд-Проус забил штрафной, в этом он хорош. Надо отдать должное «Саутгемптону», они изменили свою игру.

Во втором тайме у нас были моменты, мы добавили. Нужно было реализовывать.

Мы должны были играть лучше. Беру ответственность на себя», – сказал Поттер.

«Саутгемптон» идет в АПЛ последним.

«Челси» потерял очки в 4 матчах АПЛ подряд.

Лондонцы идут в таблице 10-ми.

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