Поттер взял на себя ответственность за поражение «Челси» от последней команды АПЛ

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал поражение от «Саутгемптона» в 24-м туре АПЛ (0:1).
«Первый тайм мы провели ниже своего уровня. Джеймс Уорд-Проус забил штрафной, в этом он хорош. Надо отдать должное «Саутгемптону», они изменили свою игру.
Во втором тайме у нас были моменты, мы добавили. Нужно было реализовывать.
Мы должны были играть лучше. Беру ответственность на себя», – сказал Поттер.
- «Саутгемптон» идет в АПЛ последним.
- «Челси» потерял очки в 4 матчах АПЛ подряд.
- Лондонцы идут в таблице 10-ми.
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Источник: ВВС