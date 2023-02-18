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    Поттер взял на себя ответственность за поражение «Челси» от последней команды АПЛ

    Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал поражение от «Саутгемптона» в 24-м туре АПЛ (0:1).

    «Первый тайм мы провели ниже своего уровня. Джеймс Уорд-Проус забил штрафной, в этом он хорош. Надо отдать должное «Саутгемптону», они изменили свою игру.

    Во втором тайме у нас были моменты, мы добавили. Нужно было реализовывать.

    Мы должны были играть лучше. Беру ответственность на себя», – сказал Поттер.

    • «Саутгемптон» идет в АПЛ последним.
    • «Челси» потерял очки в 4 матчах АПЛ подряд.
    • Лондонцы идут в таблице 10-ми.

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    Источник: ВВС

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    18.02.2023 23:09
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