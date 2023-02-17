Сборная Медиалиги в марте сыграет с московским клубом РПЛ

Глава Медиалиги Николай Осипов рассказал о планах сборной лиги на 2023 год.

«По году предстоят четыре, может быть, шесть матчей с достаточно интересными, большими соперниками. Первый из которых в конце марта с московской командой РПЛ. Команда достаточно большая, именитая. Думаю, что уровень сопротивления будет приличный.

Вторая история – это международная поездка, как минимум, три команды из СНГ. В частности, «Динамо» (Минск), «Шахтeр» (Солигорск), сборная Премьер-лиги Казахстана – это команды, с кем нам предстоит играть в этом сезоне тоже. Помимо этого есть две встречи, которые сейчас в процессе согласования, но это ещe более интересные, именитые противостояния, которые нам могут выпасть.

Конец года – это международный турнир, цвета нашей страны вы будете представлять», – обратился Осипов к сборной.

3-й сезон Медиалиги стартует в апреле.

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