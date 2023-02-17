Директор «Шинника»: «Многие политики, спортсмены готовы в любое время прилететь в Турцию и оказать нам помощь после драки с «Минаем»

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков дал понять, что в клубе нет проблем после драки в Турции с украинским «Минаем».

— Я уже неоднократно говорил, что журналисты что-то пишут про тяжелое состояние футболистов или какие-то стрелки. Это все бред. Мне никто стрелки не забивает. Более того, у меня есть много сообщений от наших граждан, спортсменов, политического сообщества, которые пишут, что готовы в любое время вылететь в Турцию и оказать любую поддержку и помощь. И не важно, какая это помощь: моральная или финансовая.

— Надеюсь, сейчас команду поселили в отель без украинских клубов.

— Тоже на это надеюсь. Я постоянно на связи с сотрудниками команды. Как говорят, футболисты находятся в безопасности. Уже начинается тренировочный процесс.

Драка произошла вечером 13 февраля.

Обе команды покинули гостиницу на следующий день.

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев во время драки спал.

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