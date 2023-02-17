Семак прокомментировал поражение «Зенита» от иранского «Сепахана»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги проигранного товарищеского матча с «Сепаханом».

Петербуржцы потерпели поражение со счетом 0:2.

Оба гола были пропущены до перерыва.

Команда провела оба тайма разными составами.

– Что касается атмосферы на стадионе, то она прекрасная. Что касается результата и качества игры, то первый тайм мы сыграли плохо, второй тайм – лучше, но, к сожалению, не забили.

Думаю, что мы проиграли абсолютно по делу. Так или иначе сегодня выиграла та команда, которая лучше двигается, лучше борется и больше хочет победить.

Сегодня «Сепахан» хотел больше, и они заслуженно победили.

– «Зенит» очень тепло встретили в Иране. Как вам иранский прием?

– Прием – замечательный, атмосфера на стадионе – прекрасная. Нам было очень приятно посетить Иран – великолепное гостеприимство, все люди добродушные и улыбчивые, спасибо им огромное за прием!

– Мы привыкли к тому, что «Зенит» с первых минут владеет инициативой, но сегодня не удавалось ей завладеть порядка получаса. Почему?

– Мы очень тяжело входили в игру, нам не хватало движения и быстроты работы с мячом. Возможно, потому что приспосабливались к полю, возможно, ноги сейчас не в самом оптимальном состоянии – первый тайм нам абсолютно не удался.

Во втором тайме мы смотрелись получше, были хорошие моменты, но мы, к сожалению, не забили.

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