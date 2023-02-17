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    Семак прокомментировал поражение «Зенита» от иранского «Сепахана»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги проигранного товарищеского матча с «Сепаханом».

    • Петербуржцы потерпели поражение со счетом 0:2.
    • Оба гола были пропущены до перерыва.
    • Команда провела оба тайма разными составами.

    – Что касается атмосферы на стадионе, то она прекрасная. Что касается результата и качества игры, то первый тайм мы сыграли плохо, второй тайм – лучше, но, к сожалению, не забили.

    Думаю, что мы проиграли абсолютно по делу. Так или иначе сегодня выиграла та команда, которая лучше двигается, лучше борется и больше хочет победить.

    Сегодня «Сепахан» хотел больше, и они заслуженно победили.

    – «Зенит» очень тепло встретили в Иране. Как вам иранский прием?

    – Прием – замечательный, атмосфера на стадионе – прекрасная. Нам было очень приятно посетить Иран – великолепное гостеприимство, все люди добродушные и улыбчивые, спасибо им огромное за прием!

    – Мы привыкли к тому, что «Зенит» с первых минут владеет инициативой, но сегодня не удавалось ей завладеть порядка получаса. Почему?

    – Мы очень тяжело входили в игру, нам не хватало движения и быстроты работы с мячом. Возможно, потому что приспосабливались к полю, возможно, ноги сейчас не в самом оптимальном состоянии – первый тайм нам абсолютно не удался.

    Во втором тайме мы смотрелись получше, были хорошие моменты, но мы, к сожалению, не забили.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Сегодня, 18:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +17361

      Garrincha58 49 минут назад

      похожие интервью Семака уже не раз читали после игр в ЛЧ сказал бы сразу что мол я физрук и тренировать не умею

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