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  • Семак прокомментировал поражение «Зенита» от иранского «Сепахана»

Семак прокомментировал поражение «Зенита» от иранского «Сепахана»

17 февраля 2023, 18:53
12

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги проигранного товарищеского матча с «Сепаханом».

  • Петербуржцы потерпели поражение со счетом 0:2.
  • Оба гола были пропущены до перерыва.
  • Команда провела оба тайма разными составами.

– Что касается атмосферы на стадионе, то она прекрасная. Что касается результата и качества игры, то первый тайм мы сыграли плохо, второй тайм – лучше, но, к сожалению, не забили.

Думаю, что мы проиграли абсолютно по делу. Так или иначе сегодня выиграла та команда, которая лучше двигается, лучше борется и больше хочет победить.

Сегодня «Сепахан» хотел больше, и они заслуженно победили.

– «Зенит» очень тепло встретили в Иране. Как вам иранский прием?

– Прием – замечательный, атмосфера на стадионе – прекрасная. Нам было очень приятно посетить Иран – великолепное гостеприимство, все люди добродушные и улыбчивые, спасибо им огромное за прием!

– Мы привыкли к тому, что «Зенит» с первых минут владеет инициативой, но сегодня не удавалось ей завладеть порядка получаса. Почему?

– Мы очень тяжело входили в игру, нам не хватало движения и быстроты работы с мячом. Возможно, потому что приспосабливались к полю, возможно, ноги сейчас не в самом оптимальном состоянии – первый тайм нам абсолютно не удался.

Во втором тайме мы смотрелись получше, были хорошие моменты, но мы, к сожалению, не забили.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Зенит Сепахан Семак Сергей
Комментарии (12)
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Garrincha58
1676650131
похожие интервью Семака уже не раз читали после игр в ЛЧ сказал бы сразу что мол я физрук и тренировать не умею
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crf575757
1676653968
Кто-то говорил,что Семак лучший тренер России. ХА-ХА-ХА !!
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Artemka444
1676654531
идиоты те которые считают что в товарнике,надо показывать свой максимум. вон спартак взял свой очередной суперпупер кубок и все радуются.говорят что игра появилась,стиль и дух вернулись!!!!!А в чемпионате опять будет как всегда!!! посмотрим как в кубке сыграют,поржём всей страной!!!!
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egor tikhonov
1676655853
когда Спартак проигрывает мы выходим и говорим правду. АУ Вы где Зенит? обсудите решения и игру команды....
Ответить
шахта Заполярная
1676658306
А кто такой Семак?
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АКС-74У
1676660488
Кто там хотел перейти в Азиатскую лигу? Там проще не будет, а позору будет больше?
Ответить
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