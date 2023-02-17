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    Товарищеский матч. «Зенит» проиграл иранскому «Сепахану» (0:2)

    «Зенит» потерпел поражение от «Сепахана» со счетом 0:2 в товарищеском матче.

    Оба гола петербуржцы пропустили до перерыва.

    Команда Сергея Семака провела оба тайма разными составами.

    Товарищеский матч

    Сепахан (Иран) – Зенит (Россия) – 0:2 (0:2)

    Голы: 1:0 – Горбани, 4; 2:0 – Данешгар, 45.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии19
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      Рейтинг: +20553

      Persona_non_Grata 26 секунд назад

      Вот за этим и собралась 40 тысячная армия болельщиков - что бы посмотреть, как "Пахан" публично опустит фраеров !!! )))

      0
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      Рейтинг: +2686

      Эном айс 1 минуту назад

      "Гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев встретился с президентом иранского клуба Мохаммадом Реза Сакетом. В ходе встречи был подписан меморандум о взаимопонимании."(С) Чемп.)

      Договорняк, приносящий финансовые успехи, считается успешным мероприятием.)

      1
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      Рейтинг: +1415

      balam 5 минут назад

      одна дорога-в океанию

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7751

      Беспонтий 15 минут назад

      зимний кубок вынувши из зада
      радостно визжит свиное стадо

      2
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      Рейтинг: +13165

      Алексей З 21 минуту назад

      Всё спишем на товарняк.
      Зенит хочет быть не чемпионом Ирана , а России.

      0
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      Рейтинг: +11870

      R_a_i_n > Алексей З 1 минуту назад

      Я бы даже сказал на договорняк.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +888

      Krics 21 минуту назад

      Иранский скакун нагнул питерского б*о*м*ж*а,ихмо.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +270

      crf575757 22 минуты назад

      Как только ЗЕНИТ выезжает за границу,то что в европе,что в Иране все их драть начинают!!! ЛИПОВЫЙ ЧЕМПИОН!!!

      3
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      Рейтинг: +11870

      R_a_i_n 28 минут назад

      Отомстили...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8767

      vladik12 29 минут назад

      А есть вообще место в мире, где наши клубы не будут изнасилованы?

      2
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      Рейтинг: +3405

      FRZZ 33 минуты назад

      Спрашивается, какого чёрта тогда набрали в команду бразильцев с огромными зарплатами?

      2
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