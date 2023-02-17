Товарищеский матч. «Зенит» проиграл иранскому «Сепахану» (0:2)

Вот за этим и собралась 40 тысячная армия болельщиков - что бы посмотреть, как "Пахан" публично опустит фраеров !!! )))
«Зенит» потерпел поражение от «Сепахана» со счетом 0:2 в товарищеском матче.
Оба гола петербуржцы пропустили до перерыва.
Команда Сергея Семака провела оба тайма разными составами.
Товарищеский матч
Сепахан (Иран) – Зенит (Россия) – 0:2 (0:2)
Голы: 1:0 – Горбани, 4; 2:0 – Данешгар, 45.
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