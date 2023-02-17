Орлов: «Жирков – лучший левый защитник в истории России»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал решение экс-защитника «Зенита» Юрия Жиркова завершить карьеру в 39 лет.

– Жирков — профессионал до мозга костей. Всегда держал форму и в каждом клубе был в прекрасном физическом состоянии. У него никогда не было лишнего веса. Это вызывает уважение.

Жирков — выдающийся игрок. Сам факт, что он был в «Челси», уже о многом говорит. Плюс посмотрите, сколько лет он был в сборной. И всегда на уровне. Жирков — лучший левый крайний защитник российского периода.

— Тренер из него получится такой же хороший, как и игрок?

— Не знаю. Он нигде не говорил, что хочет стать тренером. У него есть свое увлечение. Ему уже поздно становиться тренером.

Если начинать работу тренеру, нужно начинать с детских и юношеских команд, пройти определенный путь. Но у Юрия великолепный опыт. Чем бы он ни занимался, он будет делать это хорошо.

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