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  • Худяков назвал чемпионат из топ-5, клубы которого за ним следят

Худяков назвал чемпионат из топ-5, клубы которого за ним следят

17 февраля 2023, 11:59
1

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков заявил, что им интересуются клубы Бундеслиги.

Матвей Сафонов как-то сказал, что не воспринимает карьеру Акинфеева как потолок в профессии. Согласен с такой позицией?

— Думаю, многие мечтали бы на протяжении стольких лет оставаться первым номером в своем клубе, чтобы болельщики считали тебя эталоном и легендой. Чтобы тот, кто придет на смену, на тебя же и равнялся.

Конечно, всегда можно больше. Но я бы не отказался, чтобы у меня сложилась карьера как у Игоря. Единственное, хотел бы за границей поиграть.

— А были варианты в Европе?

— Разговоры о том, что за мной следят, до меня доходят. Знаю, что с агентом общались, но что дальше — не в курсе. Названия клубов не скажу.

— Назови хотя бы страну.

— Топ-5.

— Германия?

— Да.

  • 19-летний Худяков – воспитанник «Локо».
  • Он провел 14 матчей в сезоне РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Локомотив Худяков Даниил
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odessakmv
1676624566
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