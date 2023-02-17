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    Худяков назвал чемпионат из топ-5, клубы которого за ним следят

    Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков заявил, что им интересуются клубы Бундеслиги.

    Матвей Сафонов как-то сказал, что не воспринимает карьеру Акинфеева как потолок в профессии. Согласен с такой позицией?

    — Думаю, многие мечтали бы на протяжении стольких лет оставаться первым номером в своем клубе, чтобы болельщики считали тебя эталоном и легендой. Чтобы тот, кто придет на смену, на тебя же и равнялся.

    Конечно, всегда можно больше. Но я бы не отказался, чтобы у меня сложилась карьера как у Игоря. Единственное, хотел бы за границей поиграть.

    — А были варианты в Европе?

    — Разговоры о том, что за мной следят, до меня доходят. Знаю, что с агентом общались, но что дальше — не в курсе. Названия клубов не скажу.

    — Назови хотя бы страну.

    — Топ-5.

    — Германия?

    — Да.

    • 19-летний Худяков – воспитанник «Локо».
    • Он провел 14 матчей в сезоне РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +159

      odessakmv 1 час назад

      скоро контракт переподписывать нужно?

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