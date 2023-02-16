Де Брюйне толкнул Артету во время игры «Арсенал» – «Манчестер Сити»

Между полузащитником «Манчестер Сити» Кевином Де Брюйне и главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой произошел конфликт во время матча АПЛ.

Испанский специалист, находясь за боковой линией, откинул мяч в сторону.

31-летний бельгиец, который прибежал вбрасывать аут, оттолкнул Артету.

Фото: твиттер 101 Great Goals

«Сити» победил «Арсенал» со счетом 3:1.

Манчестерцы вышли в лидеры АПЛ, сместив как раз обыгранного соперника.

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