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    Де Брюйне толкнул Артету во время игры «Арсенал» – «Манчестер Сити»

    Между полузащитником «Манчестер Сити» Кевином Де Брюйне и главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой произошел конфликт во время матча АПЛ.

    Испанский специалист, находясь за боковой линией, откинул мяч в сторону.

    31-летний бельгиец, который прибежал вбрасывать аут, оттолкнул Артету.

    Фото: твиттер 101 Great Goals

    • «Сити» победил «Арсенал» со счетом 3:1.
    • Манчестерцы вышли в лидеры АПЛ, сместив как раз обыгранного соперника.

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    Источник: «Бомбардир»

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