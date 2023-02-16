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    АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Арсенал» и сместил его с первого места

    «Арсенал» проиграл на своем поле «Манчестер Сити» в перенесенном матче 12-го тура АПЛ.

    Голы в составе победителей забили Кевин Де Брюйне, Джек Грилиш и Эрлинг Холанд. У лондонцев единственный мяч на счету Букайо Сака (с пенальти).

    «Сити» догнал «Арсенал» по очкам (54), но опережает его по дополнительным показателям.

    Англия. АПЛ. 12-й тур

    Арсенал – Манчестер Сити – 1:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Де Брюйне, 24; 1:1 – Сака, 42; 1:2 – Грилиш, 72; 1:3 – Холанд, 82.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1384

      сутулая собака и лисы 32 минуты назад

      ой всё.

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      Рейтинг: +2206

      Maxi_7 42 минуты назад

      Сити с победой. Расстраивает сегодня даже не поражение и результат, а игра во втором тайме. Колоссальное количество брака и глупейших ошибок. По сути первые два мяча просто подарили горожанам, сам Сити по сути ничего выдающегося не сделал до этого.
      Всё-таки Сити пока выглядит гораздо опытнее и спокойнее, Арсенал в больших матчах ещё очень эмоционален и зелен.
      Из хорошего - по потерянным Арсенал всё ещё на первом месте. Нужно вернуть свою игру и уверенность как можно быстрее и тогда всё ещё возможно. Нужно бороться.

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