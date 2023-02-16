«Арсенал» проиграл на своем поле «Манчестер Сити» в перенесенном матче 12-го тура АПЛ.

Голы в составе победителей забили Кевин Де Брюйне, Джек Грилиш и Эрлинг Холанд. У лондонцев единственный мяч на счету Букайо Сака (с пенальти).

«Сити» догнал «Арсенал» по очкам (54), но опережает его по дополнительным показателям.

Англия. АПЛ. 12-й тур

Арсенал – Манчестер Сити – 1:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Де Брюйне, 24; 1:1 – Сака, 42; 1:2 – Грилиш, 72; 1:3 – Холанд, 82.

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