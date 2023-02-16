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АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Арсенал» и сместил его с первого места

16 февраля 2023, 00:28
10

«Арсенал» проиграл на своем поле «Манчестер Сити» в перенесенном матче 12-го тура АПЛ.

Голы в составе победителей забили Кевин Де Брюйне, Джек Грилиш и Эрлинг Холанд. У лондонцев единственный мяч на счету Букайо Сака (с пенальти).

«Сити» догнал «Арсенал» по очкам (54), но опережает его по дополнительным показателям.

Англия. АПЛ. 12-й тур

Арсенал – Манчестер Сити – 1:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Де Брюйне, 24; 1:1 – Сака, 42; 1:2 – Грилиш, 72; 1:3 – Холанд, 82.

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Арсенал
Комментарии (10)
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Maxi_7
1676496812
Сити с победой. Расстраивает сегодня даже не поражение и результат, а игра во втором тайме. Колоссальное количество брака и глупейших ошибок. По сути первые два мяча просто подарили горожанам, сам Сити по сути ничего выдающегося не сделал до этого. Всё-таки Сити пока выглядит гораздо опытнее и спокойнее, Арсенал в больших матчах ещё очень эмоционален и зелен. Из хорошего - по потерянным Арсенал всё ещё на первом месте. Нужно вернуть свою игру и уверенность как можно быстрее и тогда всё ещё возможно. Нужно бороться.
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сутулая собака и лисы
1676497422
ой всё.
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767843t343
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767843t343
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Play
1676517179
Ну вот и сказочке конец, на протяжение всего сезона, не верил в чемпионство Арсенала. Даже когда был большой отрыв, каннониры молодцы, отличный сезон, но нет у них ещё менталитета победителя, это было заметно во многих матчах, где даже выигрывали, но каким-то чудом. Да и состав сейчас точно не на чемпионство в АПЛ, есть хорошие футболисты, но в общем, состав не чемпионский.
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Oldtrafford83
1676522110
Толи ещё будет, но думаю по итогам Арс вернется на своё любимое 4-е место))
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Ziklop
1676526632
игра конечно в запасе есть у Арсенала, но это больше напоминает истории прошлых лет, хороший старт и по весне как обычно жесткий слив.
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zigbert
1676543847
Чемпионский дух не отнять у Ман Сити. Вроде бы команда в этом году выступает не столь успешно но на нужный матч команда настроилась. Но Арсеналу нужно забыть эту игру, борьба за чемпионство в АПЛ еще не закончена да и Ман Сити не избежит неудач.
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