«Арсенал» и «Манчестер Сити» назвали стартовые составы на перенесенный матч 12-го тура чемпионата Англии.

Встреча пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне 15 февраля, в среду.

Начало – в 22:30 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Кто победит в матче лидеров АПЛ? Получи бонус в 17000 рублей и ставь на игру

Арсенал: Рэмсдейл, Томиясу, Салиба, Габриэл, Зинченко, Жоржиньо, Джака, Эдегор, Сака, Мартинелли, Нкетиа.

Манчестер Сити: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Аке, Родриго, Де Брюйне, Гюндоган, Б. Силва, Марез, Грилиш, Холанд.

Судья: Энтони Тэйлор (Англия)

Матчей в сезоне: 15

Желтые карточки: 55 (3,7 в среднем за матч)

Красные карточки: 2

Фолы в среднем за матч: 20

«Сити» выиграл у «Арсенала» в шести последних очных матчах.

В последний раз команды встречались 27 января 2023 года – «Сити» выиграл со счетом 1:0. Гол забил Аке.

Коэффициенты:

Победа Арсенала – 3.17

Ничья – 3.57

Победа Сити – 2.45

Где смотреть матч Арсенал – Манчестер Сити

Прогноз на матч Арсенал – Манчестер Сити