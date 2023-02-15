«Арсенал» и «Манчестер Сити» назвали стартовые составы на перенесенный матч 12-го тура чемпионата Англии.
- Встреча пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне 15 февраля, в среду.
- Начало – в 22:30 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Арсенал: Рэмсдейл, Томиясу, Салиба, Габриэл, Зинченко, Жоржиньо, Джака, Эдегор, Сака, Мартинелли, Нкетиа.
Манчестер Сити: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Аке, Родриго, Де Брюйне, Гюндоган, Б. Силва, Марез, Грилиш, Холанд.
Судья: Энтони Тэйлор (Англия)
- Матчей в сезоне: 15
- Желтые карточки: 55 (3,7 в среднем за матч)
- Красные карточки: 2
- Фолы в среднем за матч: 20
«Сити» выиграл у «Арсенала» в шести последних очных матчах.
В последний раз команды встречались 27 января 2023 года – «Сити» выиграл со счетом 1:0. Гол забил Аке.
Коэффициенты:
Где смотреть матч Арсенал – Манчестер Сити
Источник: «Бомбардир»