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    «Арсенал» – «Манчестер Сити»: стартовые составы на 12-й тур АПЛ

    «Арсенал» и «Манчестер Сити» назвали стартовые составы на перенесенный матч 12-го тура чемпионата Англии.

    • Встреча пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне 15 февраля, в среду.
    • Начало – в 22:30 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Арсенал: Рэмсдейл, Томиясу, Салиба, Габриэл, Зинченко, Жоржиньо, Джака, Эдегор, Сака, Мартинелли, Нкетиа.

    Манчестер Сити: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Аке, Родриго, Де Брюйне, Гюндоган, Б. Силва, Марез, Грилиш, Холанд.

    Судья: Энтони Тэйлор (Англия)

    • Матчей в сезоне: 15
    • Желтые карточки: 55 (3,7 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 2
    • Фолы в среднем за матч: 20

    «Сити» выиграл у «Арсенала» в шести последних очных матчах.

    В последний раз команды встречались 27 января 2023 года – «Сити» выиграл со счетом 1:0. Гол забил Аке.

    Коэффициенты:

    • Победа Арсенала – 3.17
    • Ничья – 3.57
    • Победа Сити – 2.45

    Где смотреть матч Арсенал – Манчестер Сити

    Прогноз на матч Арсенал – Манчестер Сити

    Источник: «Бомбардир»

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