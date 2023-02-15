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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Арсенал» – «Манчестер Сити»: 12 тур АПЛ, 15 февраля 2023

    «Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграют в перенесенном матче 12-го тура АПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Начало – в 22:30 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Энтони Тэйлор (Англия)

    • Матчей в сезоне: 15
    • Желтые карточки: 55 (3,7 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 2
    • Фолы в среднем за матч: 20

    «Сити» выиграл у «Арсенала» в шести последних очных матчах.

    В последний раз команды встречались 27 января 2023 года – «Сити» выиграл со счетом 1:0. Гол забил Аке.

    Коэффициенты:

    • Победа Арсенала – 3.17
    • Ничья – 3.57
    • Победа Сити – 2.45

    Прогноз на матч: обе забьют – да

    Где смотреть матч Арсенал – Манчестер Сити

    Источник: «Бомбардир»

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