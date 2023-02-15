«Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграют в перенесенном матче 12-го тура АПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Начало – в 22:30 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
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Арсенал: Аарон Рэмсдэйл – Александр Зинченко, Уильям Салиба, Габриэль Магальяэс, Бен Уайт – Томас Парти, Гранит Джака, Мартин Эдегор – Букайо Сака, Габриель Мартинелли, Эдвард Нкетия.
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Манчестер Сити: Эдерсон – Натан Аке, Кайл Уолкер, Мануэль Аканджи, Рико Льюис – Бернарду Силва, Родри Эрнандес, Кевин Де Брeйне – Джек Грилиш, Рияд Марез, Эрлинг Холанд.
Судья: Энтони Тэйлор (Англия)
- Матчей в сезоне: 15
- Желтые карточки: 55 (3,7 в среднем за матч)
- Красные карточки: 2
- Фолы в среднем за матч: 20
«Сити» выиграл у «Арсенала» в шести последних очных матчах.
В последний раз команды встречались 27 января 2023 года – «Сити» выиграл со счетом 1:0. Гол забил Аке.
Коэффициенты:
Прогноз на матч: обе забьют – да