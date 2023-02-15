«Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграют в перенесенном матче 12-го тура АПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

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«Арсенал» лидирует в чемпионате, имея на счету 51 очко. «Сити» идет вторым (48 очков).

«Сити» выиграл у «Арсенала» в шести последних очных матчах.

Игра состоится в среду, 15 февраля.

Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Начало – в 22:30 мск.

Букмекеры считают «Сити» фаворитом матча, коэффициент на их победу составляет 2,46. На выигрыш «Арсенала» – 3,00. На ничью можно поставить за 3,50.

Прогноз на матч Арсенал – Манчестер Сити