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    Где смотреть матч «Арсенал» – «Манчестер Сити»: 12 тур АПЛ, 15 февраля 2023

    «Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграют в перенесенном матче 12-го тура АПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

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    «Арсенал» лидирует в чемпионате, имея на счету 51 очко. «Сити» идет вторым (48 очков).

    «Сити» выиграл у «Арсенала» в шести последних очных матчах.

    • Игра состоится в среду, 15 февраля.
    • Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.
    • Начало – в 22:30 мск.

    Букмекеры считают «Сити» фаворитом матча, коэффициент на их победу составляет 2,46. На выигрыш «Арсенала» – 3,00. На ничью можно поставить за 3,50.

    Источник: «Бомбардир»

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