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  • Денисов прокомментировал отсутствие Промеса на третьем сборе «Спартака»

Денисов прокомментировал отсутствие Промеса на третьем сборе «Спартака»

15 февраля 2023, 17:56
4

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался об отсутствии полузащитника Квинси Промеса на третьем сборе в Турции.

«Промес — качественный игрок. Конечно, его будет не хватать рядом с командой в любом случае, но у нас играют все, а не один человек.

Думаю и надеюсь, что у него все будет хорошо, и когда Квинси приступит к общим тренировкам, будет все как прежде, и даже лучше», — заявил Денисов.

  • В этом сезоне Промес забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.
  • Вероятная причина отсутствия футболиста на иностранных сборах «Спартака» этой зимой – риск экстрадиции в Нидерланды.
  • Промес выиграл со «Спартаком» все российские трофеи.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Денисов Даниил
Комментарии (4)
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ArReal
1676474321
Всем уже давно все прекрасно понятно, что ковырять пальцем ?
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Иван Петров 1986
1676474330
Как - то уже не верится.
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alefreddy
1676482107
и это правильно товарищи
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