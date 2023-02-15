Денисов прокомментировал отсутствие Промеса на третьем сборе «Спартака»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался об отсутствии полузащитника Квинси Промеса на третьем сборе в Турции.

«Промес — качественный игрок. Конечно, его будет не хватать рядом с командой в любом случае, но у нас играют все, а не один человек.

Думаю и надеюсь, что у него все будет хорошо, и когда Квинси приступит к общим тренировкам, будет все как прежде, и даже лучше», — заявил Денисов.

В этом сезоне Промес забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

Вероятная причина отсутствия футболиста на иностранных сборах «Спартака» этой зимой – риск экстрадиции в Нидерланды.

Промес выиграл со «Спартаком» все российские трофеи.

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