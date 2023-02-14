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    Промес пропустит третий сбор «Спартака»

    Вингер «Спартака» Квинси Промес не полетел с командой на третий зимний сбор в Турции.

    «Промес продолжает работать в индивидуальном режиме», – сообщил глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

    Ранее голландец пропустил оба спартаковских сбора в ОАЭ.

    • В этом сезоне Промес забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.
    • Вероятная причина отсутствия футболиста на иностранных сборах – риск экстрадиции в Нидерланды.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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