Промес пропустит третий сбор «Спартака»

Вингер «Спартака» Квинси Промес не полетел с командой на третий зимний сбор в Турции.

«Промес продолжает работать в индивидуальном режиме», – сообщил глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

Ранее голландец пропустил оба спартаковских сбора в ОАЭ.

В этом сезоне Промес забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

Вероятная причина отсутствия футболиста на иностранных сборах – риск экстрадиции в Нидерланды.

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