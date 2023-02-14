Промес пропустит третий сбор «Спартака»

Вингер «Спартака» Квинси Промес не полетел с командой на третий зимний сбор в Турции.
«Промес продолжает работать в индивидуальном режиме», – сообщил глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.
Ранее голландец пропустил оба спартаковских сбора в ОАЭ.
- В этом сезоне Промес забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.
- Вероятная причина отсутствия футболиста на иностранных сборах – риск экстрадиции в Нидерланды.
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Источник: «Спорт-Экспресс»