Коул заявил, что только один футболист в истории может сравниться с Месси

Бывший футболист сборной Англии Джо Коул считает форварда «ПСЖ» Лионеля Месси лучшим игроком в истории.

«Всегда будут споры о том, кто лучший игрок в истории. Но Месси положил конец всем дебатам по поводу нынешнего поколения, потому что выиграл всe.

Раньше у него были сложности на чемпионатах мира, и это вызывало вопросы. Однако он справился с этим. Я никогда не видел такого футболиста, как Месси. Считаю его величайшим игроком всех времeн.

Сравниться с Лео может только Пеле. Месси превзошeл Роналду и Марадону», — цитирует Коула Daily Mail.

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