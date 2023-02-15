Коул заявил, что только один футболист в истории может сравниться с Месси

Это ВЕЧНЫЙ спор кто лучший во все времена.
Месси выиграл ВСЁ , что можно на уровне сборных и клубов.
Пеле 3-х кратный ЧМ.
Единственный , что и делает его конкурентом Месси.
Что он делал между ЧМ , в первенстве водокачки , большой секрет, но регулярно играл за сборную. Лидером и Вожаком он не был , от слова совсем.
1958 - Диди , Вава 1962- Диди, Гарринча, Вава 1970 -Тостао , Карлос Альберто , Жаирзиньо, Ривелино.
Он прекрасный игрок , в КОМАНДЕ .
Титул КОРОЛЯ дали журналисты за три ЧМ.
За сборную он сыграл 92 игры.
Сами подумайте Месси на наших глазах провёл в одной Барселоне 500+ матчей , за сборную под 200, титулов не меренно , а Король 92 игры.
Парадокс.
Бывший футболист сборной Англии Джо Коул считает форварда «ПСЖ» Лионеля Месси лучшим игроком в истории.
«Всегда будут споры о том, кто лучший игрок в истории. Но Месси положил конец всем дебатам по поводу нынешнего поколения, потому что выиграл всe.
Раньше у него были сложности на чемпионатах мира, и это вызывало вопросы. Однако он справился с этим. Я никогда не видел такого футболиста, как Месси. Считаю его величайшим игроком всех времeн.
Сравниться с Лео может только Пеле. Месси превзошeл Роналду и Марадону», — цитирует Коула Daily Mail.
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