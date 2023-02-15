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    Коул заявил, что только один футболист в истории может сравниться с Месси

    Бывший футболист сборной Англии Джо Коул считает форварда «ПСЖ» Лионеля Месси лучшим игроком в истории.

    «Всегда будут споры о том, кто лучший игрок в истории. Но Месси положил конец всем дебатам по поводу нынешнего поколения, потому что выиграл всe.

    Раньше у него были сложности на чемпионатах мира, и это вызывало вопросы. Однако он справился с этим. Я никогда не видел такого футболиста, как Месси. Считаю его величайшим игроком всех времeн.

    Сравниться с Лео может только Пеле. Месси превзошeл Роналду и Марадону», — цитирует Коула Daily Mail.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13136

      Алексей З 1 час назад

      Это ВЕЧНЫЙ спор кто лучший во все времена.
      Месси выиграл ВСЁ , что можно на уровне сборных и клубов.
      Пеле 3-х кратный ЧМ.
      Единственный , что и делает его конкурентом Месси.
      Что он делал между ЧМ , в первенстве водокачки , большой секрет, но регулярно играл за сборную. Лидером и Вожаком он не был , от слова совсем.
      1958 - Диди , Вава 1962- Диди, Гарринча, Вава 1970 -Тостао , Карлос Альберто , Жаирзиньо, Ривелино.
      Он прекрасный игрок , в КОМАНДЕ .
      Титул КОРОЛЯ дали журналисты за три ЧМ.
      За сборную он сыграл 92 игры.
      Сами подумайте Месси на наших глазах провёл в одной Барселоне 500+ матчей , за сборную под 200, титулов не меренно , а Король 92 игры.
      Парадокс.

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