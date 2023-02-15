Олег Иванов: «У меня самый большой тренерский потенциал в России»

36-летний полузащитник «Рубина» Олег Иванов планирует стать тренером.
– Сейчас уже есть планы и идеи, что делать после футбола?
– Попробовать заняться футболом, но в другом качестве. В качестве тренера.
– Учебу еще не начинали?
– Пока нет. Планирую еще год-два поиграть.
– Чувствуете, что есть тренерский потенциал?
– У меня самый большой потенциал в России. (Улыбается).
- Иванов в Казани с лета.
- Игрок – воспитанник «Спартака».
- Иванов – бронзовый призер Евро-2008.
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Источник: «РБ Спорт»