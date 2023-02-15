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    Олег Иванов: «У меня самый большой тренерский потенциал в России»

    36-летний полузащитник «Рубина» Олег Иванов планирует стать тренером.

    – Сейчас уже есть планы и идеи, что делать после футбола?

    – Попробовать заняться футболом, но в другом качестве. В качестве тренера.

    – Учебу еще не начинали?

    – Пока нет. Планирую еще год-два поиграть.

    – Чувствуете, что есть тренерский потенциал?

    – У меня самый большой потенциал в России. (Улыбается).

    • Иванов в Казани с лета.
    • Игрок – воспитанник «Спартака».
    • Иванов – бронзовый призер Евро-2008.

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    Источник: «РБ Спорт»

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