Олег Иванов: «У меня самый большой тренерский потенциал в России»

36-летний полузащитник «Рубина» Олег Иванов планирует стать тренером.

– Сейчас уже есть планы и идеи, что делать после футбола?

– Попробовать заняться футболом, но в другом качестве. В качестве тренера.

– Учебу еще не начинали?

– Пока нет. Планирую еще год-два поиграть.

– Чувствуете, что есть тренерский потенциал?

– У меня самый большой потенциал в России. (Улыбается).

Иванов в Казани с лета.

Игрок – воспитанник «Спартака».

Иванов – бронзовый призер Евро-2008.

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