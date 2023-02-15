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    Стало известно, сыграет ли Промес против «Локомотива» в Кубке России

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес скорее всего будет включен в заявку команды на первый матч 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом», сообщает «СЭ».

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценивает физическую форму нидерландца как хорошую, несмотря на то, что он пропустил все сборы «Спартака» и тренировался индивидуально в Москве.

    Не исключено, что Промес выйдет на игру с «Локомотивом» в стартовом составе.

    • Матч «Локомотив»«Спартак» состоится 22 февраля.
    • В этом сезоне Промес забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.
    • Вероятная причина отсутствия футболиста на иностранных сборах – риск экстрадиции в Нидерланды.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6457

      maior-60 37 минут назад

      Антоха - вперёд!

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