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  • Олег Иванов: «Если Промеса признают преступником, он должен перестать играть за «Спартак»

Олег Иванов: «Если Промеса признают преступником, он должен перестать играть за «Спартак»

15 февраля 2023, 10:16
16

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался об уголовном преследовании форварда «Спартака» Квинси Промеса, которое идет в Нидерландах.

– Для «Спартака» он реально много делает в плане достижения результата. С моральной точки зрения ведь ничего еще не доказано. Дело идет, но приговора нет. Если он будет, то, думаю, и от «Спартака» будут какие-то шаги. Есть поговорка: «Не пойман – не вор». Пока идет следствие, ты еще не наказан. Например, Дани Алвеса поймали и сейчас судят. Но он же пока не виновен. Если докажут, тогда его новый клуб из Мексики разорвет с ним контракт.

– Если докажут, что Промес виновен, что должен делать «Спартак»?

– Мне кажется, если человек реально виновен, связан с наркотиками, убил человека, ограбил бабушку, по-любому должно быть какое-то наказание. Так что «Спартак» должен разорвать или приостановить соглашение. Что футболист будет делать дальше – уже его дело. Я считаю, что преступник должен сидеть за решеткой. Это объективно. Но пока он под следствием, он не преступник.

  • В этом сезоне Промес забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.
  • Вероятная причина отсутствия футболиста на иностранных сборах «Спартака» этой зимой – риск экстрадиции в Нидерланды.
  • Промес выиграл со «Спартаком» все российские трофеи.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Спартак Рубин Иванов Олег Промес Квинси
Комментарии (16)
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Давид59
1676445982
Верни ограбленной бабушке бабки! И с чистой совестью на поле!
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nik55
1676447004
какое твое дело кто должен играть или не должен ?
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NewLife
1676449057
А если тебя признают идиотом на содержании желтой помойки РБ Спорт ?
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sv1969
1676449490
На жареной теме кто только не пиарится!
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Solist345345
1676451770
Как же всем неймётся, когда у Спартака хоть какой-то прогресс. Зависть - это грех.
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Fialet
1676455847
А разве можно верить евросудам, если они во времена СВО судят того, кто играет в России? Засудят и невиновного.
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шахта Заполярная
1676456070
Тебе то какое дело, (каждый суслик мнит себя агрономом) будет Промес играть или нет. Бухай дальше в своем Рубине, не надо подмахивать немытым, у них своих хватает для этого дела.
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Anton1969
1676458898
Вот зачем, извините лезть в зад без смазки??? Отстаньте от Промеса, за собой смотрите!!!
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эд100
1676460582
лавры мостового, губерниева, ловчева, червиченко... не дают спать спокойно мелкой шушере. даже знать не хочу, кто эта выхухоль.
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alefreddy
1676478934
а есть ли мозги у этого Олега кого убил Промес чушь всякую несет противно читать
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