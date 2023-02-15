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    Олег Иванов: «Если Промеса признают преступником, он должен перестать играть за «Спартак»

    Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался об уголовном преследовании форварда «Спартака» Квинси Промеса, которое идет в Нидерландах.

    – Для «Спартака» он реально много делает в плане достижения результата. С моральной точки зрения ведь ничего еще не доказано. Дело идет, но приговора нет. Если он будет, то, думаю, и от «Спартака» будут какие-то шаги. Есть поговорка: «Не пойман – не вор». Пока идет следствие, ты еще не наказан. Например, Дани Алвеса поймали и сейчас судят. Но он же пока не виновен. Если докажут, тогда его новый клуб из Мексики разорвет с ним контракт.

    – Если докажут, что Промес виновен, что должен делать «Спартак»?

    – Мне кажется, если человек реально виновен, связан с наркотиками, убил человека, ограбил бабушку, по-любому должно быть какое-то наказание. Так что «Спартак» должен разорвать или приостановить соглашение. Что футболист будет делать дальше – уже его дело. Я считаю, что преступник должен сидеть за решеткой. Это объективно. Но пока он под следствием, он не преступник.

    • В этом сезоне Промес забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.
    • Вероятная причина отсутствия футболиста на иностранных сборах «Спартака» этой зимой – риск экстрадиции в Нидерланды.
    • Промес выиграл со «Спартаком» все российские трофеи.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +101057

      sv1969 24 минуты назад

      На жареной теме кто только не пиарится!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16990

      NewLife 31 минуту назад

      А если тебя признают идиотом на содержании желтой помойки РБ Спорт ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13129

      Алексей З 53 минуты назад

      Вчера Иванов собирался начать пить , от безделья .
      Неужели ночью ушёл в запой ?
      Олежек, иди рассолу попей, а Спартак сам разберётся как ему поступать.

      0
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      Рейтинг: +7959

      nik55 1 час назад

      какое твое дело кто должен играть или не должен ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6199

      Давид59 1 час назад

      Верни ограбленной бабушке бабки! И с чистой совестью на поле!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7959

      nik55 > Давид59 1 час назад

      вы верните жителям города деньги----за баклан-арену

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