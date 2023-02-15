Олег Иванов: «Если Промеса признают преступником, он должен перестать играть за «Спартак»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался об уголовном преследовании форварда «Спартака» Квинси Промеса, которое идет в Нидерландах.

– Для «Спартака» он реально много делает в плане достижения результата. С моральной точки зрения ведь ничего еще не доказано. Дело идет, но приговора нет. Если он будет, то, думаю, и от «Спартака» будут какие-то шаги. Есть поговорка: «Не пойман – не вор». Пока идет следствие, ты еще не наказан. Например, Дани Алвеса поймали и сейчас судят. Но он же пока не виновен. Если докажут, тогда его новый клуб из Мексики разорвет с ним контракт.

– Если докажут, что Промес виновен, что должен делать «Спартак»?

– Мне кажется, если человек реально виновен, связан с наркотиками, убил человека, ограбил бабушку, по-любому должно быть какое-то наказание. Так что «Спартак» должен разорвать или приостановить соглашение. Что футболист будет делать дальше – уже его дело. Я считаю, что преступник должен сидеть за решеткой. Это объективно. Но пока он под следствием, он не преступник.

В этом сезоне Промес забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

Вероятная причина отсутствия футболиста на иностранных сборах «Спартака» этой зимой – риск экстрадиции в Нидерланды.

Промес выиграл со «Спартаком» все российские трофеи.

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