Мостовой: «Можете представить, что Абаскалю платили бы в Испании 1,5 миллиона? Да никогда в жизни!»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал продление контракта «Спартака» с главным тренером Гильермо Абаскалем.

– Несколько недель назад говорили, что кто-то из клубов в Испании интересуется Абаскалем. Можете себе представить, чтобы кто-то в Испании платил Абаскалю 1,5 миллиона евро? Да никогда в жизни! Конечно, никто не платил бы ему столько.

– Соглашение продлено до лета 2025 года. Это оптимально или много?

– Сейчас нет международных матчей, поэтому Абаскаль ничем не рискует. Я уже говорил об этом и раньше. Команда была на десятом месте, сейчас – на втором. Даже если в следующем году, что-то не получится, заберет положенные ему деньги и уедет.

«Спартак» рискует? Он тоже ничем не рискует. «Спартак» уже столько денег отдал за последние годы!.. За последние десять лет человек 80 тренеров побывало вместе с главными тренерами и их штабами. Для «Спартака» миллион-полтора – вообще ничего.

Сколько средств за все это время было потрачено на тренеров! Все эти люди должны быть благодарны «Спартаку» и Федуну. «Спартак» всем все выплатил. Никаких претензий по этим вопросам к клубу никогда ни у кого не было.

Новое соглашение с 33-летним испанцем рассчитано до 2025 года.

Сообщалось, что он будет зарабатывать 1,5 миллиона евро в год.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом.

Команда идет на втором месте в РПЛ.

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