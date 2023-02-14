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    Мостовой: «Можете представить, что Абаскалю платили бы в Испании 1,5 миллиона? Да никогда в жизни!»

    Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал продление контракта «Спартака» с главным тренером Гильермо Абаскалем.

    – Несколько недель назад говорили, что кто-то из клубов в Испании интересуется Абаскалем. Можете себе представить, чтобы кто-то в Испании платил Абаскалю 1,5 миллиона евро? Да никогда в жизни! Конечно, никто не платил бы ему столько.

    – Соглашение продлено до лета 2025 года. Это оптимально или много?

    – Сейчас нет международных матчей, поэтому Абаскаль ничем не рискует. Я уже говорил об этом и раньше. Команда была на десятом месте, сейчас – на втором. Даже если в следующем году, что-то не получится, заберет положенные ему деньги и уедет.

    «Спартак» рискует? Он тоже ничем не рискует. «Спартак» уже столько денег отдал за последние годы!.. За последние десять лет человек 80 тренеров побывало вместе с главными тренерами и их штабами. Для «Спартака» миллион-полтора – вообще ничего.

    Сколько средств за все это время было потрачено на тренеров! Все эти люди должны быть благодарны «Спартаку» и Федуну. «Спартак» всем все выплатил. Никаких претензий по этим вопросам к клубу никогда ни у кого не было.

    • Новое соглашение с 33-летним испанцем рассчитано до 2025 года.
    • Сообщалось, что он будет зарабатывать 1,5 миллиона евро в год.
    • Абаскаль возглавил «Спартак» летом.
    • Команда идет на втором месте в РПЛ.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: Rusfootball

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    14.02.2023 22:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +20510

      Persona_non_Grata 6 минут назад

      И кто-то тут Зарему называет базарной бабой ))) - вот вам истинный "кумир" !!!

      0
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      Рейтинг: +390

      Ollegator 39 минут назад

      Сколько же он скулит))) это просто невероятно.. наймите его уже кто-нибудь)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9720

      САДЫЧОК 40 минут назад

      Раскудахтался , тот Мостовой !
      Абаскаль уже , больше сделал , чем он !
      Чел дерьм@! Инициатор бойкота , против Садырина и болельщиков России .

      1
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      Рейтинг: +11466

      alex1951 44 минуты назад

      Товарищ Мост...считай свои деньги в своем кармане...
      А то ,ты себя как то обнуливаешь... на булку с маслом хватает?
      Или подать?

      2
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      Рейтинг: +1908

      jek718875 45 минут назад

      Лохматое помело

      0
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      Рейтинг: +2346

      serglider 46 минут назад

      А если взглянуть на этот вопрос с другой стороны! Сколько бы платили Абаскалю в Испании? Лям, больше? Меньше? Какой смысл ему ехать в Россию, за те же деньги что ему платили бы в Европе? Наверное, как минимум он должен быть материально заинтересован))) Вспомните того же Роналду, сколько он зарабатывал в Европе и сколько ему отвалили в Эмиратах?

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      Рейтинг: +738

      Таврида 1 час назад

      Дай миллион. Дай мне миллион!
      Пусть он даст мне миллион. У него много миллионов.
      Дай миллион! Ну дай мне один миллион! - В чём дело? Иди прочь!
      Дай, дай один миллион! - Иди прочь!
      Дай мне миллион! Я уйду прочь. Дай миллион! - Иди отсюда! Уйди!
      У тебя их много, миллиончиков! Дай один миллиончик!
      У него много миллионов, а у меня ничего. Я прошу у него миллион.
      Вот уже полчаса я иду за ним. Мне нужен миллион!

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      Рейтинг: +11466

      alex1951 > Таврида 47 минут назад

      Если я правильно понимаю, ты цитируешь Паниковсого?
      Это моя настольная книга ,на все времена!

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      Рейтинг: +16985

      NewLife 1 час назад

      Твои оценки неправильные и слишком субъективные, потому что ты лузер, и твои оценки успешных людей продиктованы твоей необузданной завистью.

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