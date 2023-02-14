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  • Мостовой: «Можете представить, что Абаскалю платили бы в Испании 1,5 миллиона? Да никогда в жизни!»

Мостовой: «Можете представить, что Абаскалю платили бы в Испании 1,5 миллиона? Да никогда в жизни!»

14 февраля 2023, 22:59
16

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал продление контракта «Спартака» с главным тренером Гильермо Абаскалем.

– Несколько недель назад говорили, что кто-то из клубов в Испании интересуется Абаскалем. Можете себе представить, чтобы кто-то в Испании платил Абаскалю 1,5 миллиона евро? Да никогда в жизни! Конечно, никто не платил бы ему столько.

– Соглашение продлено до лета 2025 года. Это оптимально или много?

– Сейчас нет международных матчей, поэтому Абаскаль ничем не рискует. Я уже говорил об этом и раньше. Команда была на десятом месте, сейчас – на втором. Даже если в следующем году, что-то не получится, заберет положенные ему деньги и уедет.

«Спартак» рискует? Он тоже ничем не рискует. «Спартак» уже столько денег отдал за последние годы!.. За последние десять лет человек 80 тренеров побывало вместе с главными тренерами и их штабами. Для «Спартака» миллион-полтора – вообще ничего.

Сколько средств за все это время было потрачено на тренеров! Все эти люди должны быть благодарны «Спартаку» и Федуну. «Спартак» всем все выплатил. Никаких претензий по этим вопросам к клубу никогда ни у кого не было.

  • Новое соглашение с 33-летним испанцем рассчитано до 2025 года.
  • Сообщалось, что он будет зарабатывать 1,5 миллиона евро в год.
  • Абаскаль возглавил «Спартак» летом.
  • Команда идет на втором месте в РПЛ.

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Источник: Rusfootball
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (16)
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NewLife
1676406357
Твои оценки неправильные и слишком субъективные, потому что ты лузер, и твои оценки успешных людей продиктованы твоей необузданной завистью.
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jek718875
1676408159
Лохматое помело
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alex1951
1676408227
Товарищ Мост...считай свои деньги в своем кармане... А то ,ты себя как то обнуливаешь... на булку с маслом хватает? Или подать?
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САДЫЧОК
1676408455
Раскудахтался , тот Мостовой ! Абаскаль уже , больше сделал , чем он ! Чел дерьм@! Инициатор бойкота , против Садырина и болельщиков России .
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Ollegator
1676408558
Сколько же он скулит))) это просто невероятно.. наймите его уже кто-нибудь)
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Persona_non_Grata
1676410539
И кто-то тут Зарему называет базарной бабой ))) - вот вам истинный "кумир" !!!
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алдан2014
1676434420
Мостовой похоже , постоянно под мухой. Зависть и желчь в каждом интервью
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JTherry
1676443778
Абаскаль показывает, на что способен тренер, и тебе, Мост, поучиться бы у него (и Григорян готов у него учиться!), а не на срач-тв чушь молоть, и ждать, что тренерскую лицензию Лексаков тебе на блюдечке с голубой каемочкой принесет и желательно бесплатно...)
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alefreddy
1676445202
Для «Спартака» миллион-полтора – вообще ничего.Зависть Моста уже надоела нечего у него и Канчелькина брать интервью.Даже ветераны от него отказались.Изгой
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Plyash
1676844088
-"Можете представить",что Мостовому платили бы в России ну хоть за что-нибудь,кроме подработки на МатТВ... -Да никогда в жизни.
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