Товарищеский матч. «Зенит» сыграл вничью с «Уралом» (1:1)

«Зенит» не смог победить «Урал» в товарищеском матче на сборах в ОАЭ – ничья 1:1.

В составе петербуржцев отличился нападающий Матео Кассьерра, за екатеринбургскую команду забил Фаниль Сунгатулин.

Для «Зенита» это вторая игра за день. Утром они разгромили «Дубай Сити» со счетом 8:0.

Товарищеский матч

Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Сунгатулин, 47; 1:1 – Кассьерра, 71.

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