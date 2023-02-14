Товарищеский матч. «Зенит» сыграл вничью с «Уралом» (1:1)

А что за победу в товарняке дают очки? В свое время Спалетти почти все товарняки проиграл . И как результат - чемпионство с большим отрывом.
«Зенит» не смог победить «Урал» в товарищеском матче на сборах в ОАЭ – ничья 1:1.
В составе петербуржцев отличился нападающий Матео Кассьерра, за екатеринбургскую команду забил Фаниль Сунгатулин.
Для «Зенита» это вторая игра за день. Утром они разгромили «Дубай Сити» со счетом 8:0.
Товарищеский матч
Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Сунгатулин, 47; 1:1 – Кассьерра, 71.
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