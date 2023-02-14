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    Товарищеский матч. «Зенит» сыграл вничью с «Уралом» (1:1)

    «Зенит» не смог победить «Урал» в товарищеском матче на сборах в ОАЭ – ничья 1:1.

    В составе петербуржцев отличился нападающий Матео Кассьерра, за екатеринбургскую команду забил Фаниль Сунгатулин.

    Для «Зенита» это вторая игра за день. Утром они разгромили «Дубай Сити» со счетом 8:0.

    Товарищеский матч

    Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Сунгатулин, 47; 1:1 – Кассьерра, 71.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4015

      raritet 1 час назад

      А что за победу в товарняке дают очки? В свое время Спалетти почти все товарняки проиграл . И как результат - чемпионство с большим отрывом.

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      Рейтинг: +2504

      fakeid 2 часа назад

      насколько днищенским нужно быть редактором, чтобы по факту унижать клуб урал? зенит не смог победить урал, и бла-бла. а почему не написать, что урал не смог победить зенит? ну я так, образно. конченные вы твари, даже расписывать лень. как только таким дегенератам доверили сайт.

      2
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      Рейтинг: +20510

      Persona_non_Grata > fakeid 53 минуты назад

      Это потому, что лидером в этой встрече априори считался Зенит, но ожидалось с большей степенью вероятности, что победит он - "не надо искать черную кошку в темной комнате, особенно когда её ТАМ НЕТ" ))

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