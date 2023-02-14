Жирков определил лучшие матчи и голы в своей карьере

Экс-защитник сборной России Юрий Жирков подвел итоги своей карьеры.

– Ярких матчей и достижений было достаточно, и все же попрошу выделить три игры, которые особенно запомнились.

– Первый такой матч, безусловно, финал Кубка УЕФА «Спортинг» – ЦСКА в мае 2005-го.

Вторым без вопросов назову четвертьфинал Eвро-2008, в котором сборная России обыграла Голландию.

Третий? Пусть это будет матч «Челси» против «Астон Виллы». Начался он, правда, не очень удачно – я привез гол в наши ворота. Зато потом заработал два пенальти и отдал две голевые передачи, а «Челси» выиграл с крупным счетом.

– Теперь назовите свои лучшие голы.

– Особняком стоит гол в финале Кубка УЕФА «Спортингу», который в итоге оказался решающим.

Далее – мяч в ворота «Гамбурга» за ЦСКА в Лиге чемпионов, когда решающему удару предшествовал скоростной проход.

Неплохой гол забил в ворота армейцев за «Динамо», в том эпизоде удалось несколько раз почеканить мяч.

Еще гол за «Челси» в ворота «Спартака» – в Лужниках, в матче Лиги чемпионов. Стадион болел против нас, но мы были сильнее и выиграли. Хороший был вечер.

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