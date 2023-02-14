Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жирков определил лучшие матчи и голы в своей карьере

    Экс-защитник сборной России Юрий Жирков подвел итоги своей карьеры.

    – Ярких матчей и достижений было достаточно, и все же попрошу выделить три игры, которые особенно запомнились.

    – Первый такой матч, безусловно, финал Кубка УЕФА «Спортинг» – ЦСКА в мае 2005-го.

    Вторым без вопросов назову четвертьфинал Eвро-2008, в котором сборная России обыграла Голландию.

    Третий? Пусть это будет матч «Челси» против «Астон Виллы». Начался он, правда, не очень удачно – я привез гол в наши ворота. Зато потом заработал два пенальти и отдал две голевые передачи, а «Челси» выиграл с крупным счетом.

    – Теперь назовите свои лучшие голы.

    – Особняком стоит гол в финале Кубка УЕФА «Спортингу», который в итоге оказался решающим.

    Далее – мяч в ворота «Гамбурга» за ЦСКА в Лиге чемпионов, когда решающему удару предшествовал скоростной проход.

    Неплохой гол забил в ворота армейцев за «Динамо», в том эпизоде удалось несколько раз почеканить мяч.

    Еще гол за «Челси» в ворота «Спартака» – в Лужниках, в матче Лиги чемпионов. Стадион болел против нас, но мы были сильнее и выиграли. Хороший был вечер.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Жирков назвал главные события и лучших тренеров в карьере
    Слуцкий объяснил, почему Жирков не заиграл в «Челси» 1
    Олич: «Жирков был недоволен, что подписал контракт с «Челси». Он хотел остаться в России» 1
    Источник: Bobsoccer

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:33
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11