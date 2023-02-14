Гендиректор «Шинника»: «Пишут, что после драки нас выселяют из отеля, но это не так»

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков прояснил ситуацию с переездом команды в другой отель.
В понедельник вечером игроки ярославской команды подрались с футболистами украинского «Миная».
«Это правда, что мы переезжаем в другой отель. Самое главное, что инициаторами были мы. Пишут, что нас выселяют, но это не так.
Инициатором было руководство нашего клуба. РФС в курсе этого вопроса, также о ситуации знают в ФНЛ, консульстве в Турции, правительстве Ярославской области», – заявил Кулаков.
- Сообщалось, что в драке участвовали 30 украинцев и 12 россиян.
- Игроков «Шинника» приезжали поддержать футболисты «Факела» и «Енисея».
- Об инциденте уже известно консульству России в Анталье.
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Источник: «Р-Спорт»