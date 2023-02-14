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    Гендиректор «Шинника»: «Пишут, что после драки нас выселяют из отеля, но это не так»

    Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков прояснил ситуацию с переездом команды в другой отель.

    В понедельник вечером игроки ярославской команды подрались с футболистами украинского «Миная».

    «Это правда, что мы переезжаем в другой отель. Самое главное, что инициаторами были мы. Пишут, что нас выселяют, но это не так.

    Инициатором было руководство нашего клуба. РФС в курсе этого вопроса, также о ситуации знают в ФНЛ, консульстве в Турции, правительстве Ярославской области», – заявил Кулаков.

    • Сообщалось, что в драке участвовали 30 украинцев и 12 россиян.
    • Игроков «Шинника» приезжали поддержать футболисты «Факела» и «Енисея».
    • Об инциденте уже известно консульству России в Анталье.

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    Источник: «Р-Спорт»

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