Гендиректор «Шинника»: «Пишут, что после драки нас выселяют из отеля, но это не так»

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков прояснил ситуацию с переездом команды в другой отель.

В понедельник вечером игроки ярославской команды подрались с футболистами украинского «Миная».

«Это правда, что мы переезжаем в другой отель. Самое главное, что инициаторами были мы. Пишут, что нас выселяют, но это не так.

Инициатором было руководство нашего клуба. РФС в курсе этого вопроса, также о ситуации знают в ФНЛ, консульстве в Турции, правительстве Ярославской области», – заявил Кулаков.

Сообщалось, что в драке участвовали 30 украинцев и 12 россиян.

Игроков «Шинника» приезжали поддержать футболисты «Факела» и «Енисея».

Об инциденте уже известно консульству России в Анталье.

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