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    «Шинник» выпустил официальное заявление по поводу драки с футболистами «Миная»

    «Шинник» озвучил официальную позицию клуба по поводу инцидента в Турции.

    Игроки ярославской команды подрались с футболистами украинского «Миная».

    «Вечером 13 февраля на территории отеля Сигинус, находящегося в городе Белек (Турция), в котором проживает наша команда, произошел инцидент с футболистами украинской команды «Минай».

    В связи с этим футбольный клуб «Шинник» официально заявляет, что не является инициатором данного конфликта. Наши футболисты поступили как настоящая команда, заступившись за своего одноклубника, на которого было совершено нападение.

    По результатам медицинского осмотра серьезных травм у футболистов «Шинника» выявлено не было. В настоящий момент наша команда находится в безопасности, и Клубом было принято решение во избежание дальнейшего конфликта переместиться в другой отель.

    Следует отметить, что бронирование данного отеля, состоялось еще в ноябре 2022 года при соблюдении условий по безопасному нахождению нашей команды.

    Мы считаем неприемлемым и осуждаем любые формы насилия и будем отстаивать не только интересы Клуба, но и интересы нашей страны.

    В ситуации разбираются правоохранительные органы», – говорится в заявлении.

    • Сообщалось, что в драке участвовали 30 украинцев и 12 россиян.
    • Игроков «Шинника» приезжали поддержать футболисты «Факела» и «Енисея».
    • Об инциденте уже известно консульству России в Анталье.

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    Источник: сайт «Шинника»

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    Сегодня, 15:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1907

      шахта Заполярная 1 час назад

      А что про "минтай" молчат, им то я надеюсь наши по соплям надавали.

      0
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      Рейтинг: +3452

      serhio80 2 часа назад

      Не хочется к этому цепляться, но сигинус нахоться в в Анталье в Ларе, никак не в Белеке. Пресс-служба Шинника не знает где находиться команда?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4322

      Питерский князь 2 часа назад

      Всю бендеру под нож!
      И родственников!

      0
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      Рейтинг: +733

      Таврида 2 часа назад

      Пора выдавать нашим футболистам "Шмели" - чубатые ****** кроме зашквара ничего не понимают. Гопников надо пресекать в самом начале.

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