Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Слуцкий объяснил, почему Жирков не заиграл в «Челси»

    Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что помешало Юрию Жиркову лучше проявить себя в «Челси».

    «Думаю, не открою секрета, что он замкнутый, у него было плохо с английским, а в клубе не было переводчика, он с большим трудом решал бытовые проблемы.

    Ему помогали и Шевченко, и Матич, и Иванович, но всe равно это очень тяжело. Как бы тебе ни помогали, это сложная история.

    По уровню мастерства Жирков мог бы играть в любой лиге мира, но из-за ментальной истории ему было ближе в России», – заявил Слуцкий.

    • Жирков выступал за «Челси» с 2009 по 2011 год.
    • Он забил 1 гол и сделал 11 ассистов в 49 матчах.
    • На прошлой неделе футболист объявил о завершении карьеры.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Слуцкий рассказал, мог ли Дзюба перейти в «Витесс» 1
    Слуцкий назвал причину, по которой «Локомотив» подписал Дзюбу 1
    Хачатурянц безвозмездно выделил 50 миллионов рублей для академии Слуцкого в Волгограде 2
    Источник: «Коммент.Шоу»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:53
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13104

      Алексей З 1 час назад

      В нём всегда был виден менталитет парня с периферии.
      Играл хорошо , а вне поля в толпе и по углам.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11