Слуцкий объяснил, почему Жирков не заиграл в «Челси»

Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что помешало Юрию Жиркову лучше проявить себя в «Челси».

«Думаю, не открою секрета, что он замкнутый, у него было плохо с английским, а в клубе не было переводчика, он с большим трудом решал бытовые проблемы.

Ему помогали и Шевченко, и Матич, и Иванович, но всe равно это очень тяжело. Как бы тебе ни помогали, это сложная история.

По уровню мастерства Жирков мог бы играть в любой лиге мира, но из-за ментальной истории ему было ближе в России», – заявил Слуцкий.

Жирков выступал за «Челси» с 2009 по 2011 год.

Он забил 1 гол и сделал 11 ассистов в 49 матчах.

На прошлой неделе футболист объявил о завершении карьеры.

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