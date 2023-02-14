Олег Иванов: «Заканчивать карьеру реально тяжело – можно спиться»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов рассказал о своих опасениях в связи со скорым завершением профессиональной карьеры.

В августе футболисту исполнится 37 лет.

В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 14 матчах.

Контракт Иванова с «Рубином» истекает 30 июня.

«Это реально тяжело. Я даже общался с Пашей Погребняком до его возвращения в «Урал», он говорит: «Я отвожу сына в школу, прихожу домой, сажусь и дальше просто делать нечего».

По-моему, можно спиться, когда много свободного времени. Постирал, погладил – дальше что?

Можно бизнес открыть. Но я не хочу заниматься тем, что не приносит эмоций», – заявил Иванов.

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