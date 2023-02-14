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    Олег Иванов: «Заканчивать карьеру реально тяжело – можно спиться»

    Полузащитник «Рубина» Олег Иванов рассказал о своих опасениях в связи со скорым завершением профессиональной карьеры.

    • В августе футболисту исполнится 37 лет.
    • В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 14 матчах.
    • Контракт Иванова с «Рубином» истекает 30 июня.

    «Это реально тяжело. Я даже общался с Пашей Погребняком до его возвращения в «Урал», он говорит: «Я отвожу сына в школу, прихожу домой, сажусь и дальше просто делать нечего».

    По-моему, можно спиться, когда много свободного времени. Постирал, погладил – дальше что?

    Можно бизнес открыть. Но я не хочу заниматься тем, что не приносит эмоций», – заявил Иванов.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100473

      zigbert 14 минут назад

      Свободному времени надо радоваться и использовать его в свое удовольствие, исключая вредные привычки. Гораздо хуже когда свободного времени не хватает.

      0
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      Рейтинг: +13104

      Алексей З 1 час назад

      Учится никогда не поздно.
      Если финансово обеспечен, то можно найти работу ради общения.
      Если раньше был к этому не склонен, почему сейчас должен бухать ?
      Неужели поговорка права -" У отца было ти сына , два умных , третий футболист " ?

      1
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      Рейтинг: +14347

      playsh 1 час назад

      Поплачься в тряпочку ещё,цаца маленькая,соску в рот возьми вместо бутылки и соси,соси,соси...
      Можно взять пример с Мостового или Быстрова,а можно взять пример с Иньесты или Мальдини - выбирай,футболёр великий...

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      Рейтинг: +3447

      acor94 1 час назад

      Денег много заработал, можно бухать до конца жизни)

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