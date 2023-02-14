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  • Олег Иванов: «Заканчивать карьеру реально тяжело – можно спиться»

Олег Иванов: «Заканчивать карьеру реально тяжело – можно спиться»

14 февраля 2023, 13:31
3

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов рассказал о своих опасениях в связи со скорым завершением профессиональной карьеры.

  • В августе футболисту исполнится 37 лет.
  • В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 14 матчах.
  • Контракт Иванова с «Рубином» истекает 30 июня.

«Это реально тяжело. Я даже общался с Пашей Погребняком до его возвращения в «Урал», он говорит: «Я отвожу сына в школу, прихожу домой, сажусь и дальше просто делать нечего».

По-моему, можно спиться, когда много свободного времени. Постирал, погладил – дальше что?

Можно бизнес открыть. Но я не хочу заниматься тем, что не приносит эмоций», – заявил Иванов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Первая лига Рубин Иванов Олег
Комментарии (3)
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acor94
1676371584
Денег много заработал, можно бухать до конца жизни)
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Plyash
1676371942
Поплачься в тряпочку ещё,цаца маленькая,соску в рот возьми вместо бутылки и соси,соси,соси... Можно взять пример с Мостового или Быстрова,а можно взять пример с Иньесты или Мальдини - выбирай,футболёр великий...
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zigbert
1676377176
Свободному времени надо радоваться и использовать его в свое удовольствие, исключая вредные привычки. Гораздо хуже когда свободного времени не хватает.
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