Олег Иванов: «Заканчивать карьеру реально тяжело – можно спиться»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов рассказал о своих опасениях в связи со скорым завершением профессиональной карьеры.
- В августе футболисту исполнится 37 лет.
- В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 14 матчах.
- Контракт Иванова с «Рубином» истекает 30 июня.
«Это реально тяжело. Я даже общался с Пашей Погребняком до его возвращения в «Урал», он говорит: «Я отвожу сына в школу, прихожу домой, сажусь и дальше просто делать нечего».
По-моему, можно спиться, когда много свободного времени. Постирал, погладил – дальше что?
Можно бизнес открыть. Но я не хочу заниматься тем, что не приносит эмоций», – заявил Иванов.
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Источник: «РБ Спорт»