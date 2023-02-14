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    Агент Ренана прокомментировал интерес иностранных клубов к новичку «Зенита»

    Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберта Ренана, ответил на вопрос об интересе к футболисту со стороны иностранных клубов.

    «Никто из клубов ко мне не обращался по Ренану после того, как он вместе с молодежной сборной выиграли чемпионат Южной Америки», — сказал Гарсия.

    • Ренан стал игроком «Зенита» в январе в рамках сделки по Юри Алберто.
    • Контракт 19-летнего футболиста с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.
    • В ночь на 13 февраля он стал победителем молодежного чемпионата Южной Америки-2023 в составе сборной Бразилии.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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