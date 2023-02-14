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    АПЛ. «Ливерпуль» победил «Эвертон» (2:0) и поднялся на 9-е место

    «Ливерпуль» дома обыграл «Эвертон» со счетом 2:0 в 23-м туре чемпионата Англии.

    Победу команде Юргена Клоппа принесли голы Мохамеда Салаха и Коди Гакпо.

    Набрав три очка, «Ливерпуль» поднялся с десятого на девятое место в таблице АПЛ.

    «Эвертон» идет в зоне вылета Премьер-лиги – на 18-й строчке.

    Англия. АПЛ. 23-й тур

    Ливерпуль – Эвертон – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Салах, 36; 2:0 – Гакпо, 49.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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