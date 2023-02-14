Гакпо забил дебютный гол за «Ливерпуль» – в седьмом матче

«Ливерпуль» дома побеждает «Эвертон» (2:0) в 23-м туре АПЛ.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию.

Второй гол в матче забил зимний новичок «Ливерпуля» Коди Гакпо. Он впервые отличился в составе английской команды.

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Он перешел из ПСВ в «Ливерпуль» 28 декабря.

Дебютный забитый мяч Гакпо состоялся в его 7-й игре.

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