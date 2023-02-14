Гакпо забил дебютный гол за «Ливерпуль» – в седьмом матче

«Ливерпуль» дома побеждает «Эвертон» (2:0) в 23-м туре АПЛ.
«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию.
Второй гол в матче забил зимний новичок «Ливерпуля» Коди Гакпо. Он впервые отличился в составе английской команды.
- Голландца купили за 42 миллиона евро + бонусы.
- Он перешел из ПСВ в «Ливерпуль» 28 декабря.
- Дебютный забитый мяч Гакпо состоялся в его 7-й игре.
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!
Источник: «Бомбардир»