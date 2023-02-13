«Ливерпуль» и «Эвертон» назвали стартовые составы на матч 23-го тура чемпионата Англии.

Игра пройдет на стадионе «Энфилд Роуд».

Начало – в 23:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

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«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Матип, Гомес, Робертсон, Байцетич, Хендерсон, Фабиньо, Гакпо, Нуньес, Салах.

«Эвертон»: Пикфорд, Коулмен, Тарковски, Коди, Миколенко, Макнил, Дукуре, Гуйе, Онана, Ивоби, Симмс.

Пять последних очных матчей: две победы «Ливерпуля», две ничьи, одна победа «Эвертона».

В последний раз команды встречались 3 сентября 2022 года – игра закончилась вничью со счетом 0:0.

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