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    «Ливерпуль» – «Эвертон»: стартовые составы на 23-й тур АПЛ

    «Ливерпуль» и «Эвертон» назвали стартовые составы на матч 23-го тура чемпионата Англии.

    • Игра пройдет на стадионе «Энфилд Роуд».
    • Начало – в 23:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

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    «Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Матип, Гомес, Робертсон, Байцетич, Хендерсон, Фабиньо, Гакпо, Нуньес, Салах.

    «Эвертон»: Пикфорд, Коулмен, Тарковски, Коди, Миколенко, Макнил, Дукуре, Гуйе, Онана, Ивоби, Симмс.

    Пять последних очных матчей: две победы «Ливерпуля», две ничьи, одна победа «Эвертона».

    В последний раз команды встречались 3 сентября 2022 года – игра закончилась вничью со счетом 0:0.

    Коэффициенты:

    • Победа «Ливерпуля» – 1.60
    • Ничья – 4.30
    • Победа «Эвертона» – 5.80

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    Источник: «Бомбардир»

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