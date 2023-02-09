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    Где смотреть матч «Ливерпуль» – «Эвертон»: 23 тур АПЛ, 13 февраля 2023

    «Ливерпуль» и «Эвертон» сыграют в матче 23-го тура АПЛ.

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    Встреча пройдет на стадионе «Энфилд Роуд».

    «Ливерпуль» занимает десятое место в турнирной таблице, имея на счету 29 очков. «Эвертон» идет 18-м (18 очков).

    • Игра состоится в понедельник, 13 февраля.
    • Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.
    • Начало – в 23:00 мск.

    «Ливерпуль» – явный фаворит матча по версии букмекеров, на победу команды Юргена Клоппа можно поставить за коэффициент 1,55. На ничью предлагают 4,50. На выигрыш гостей коэффициент 6,30.

    Источник: «Бомбардир»

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