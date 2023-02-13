«Ливерпуль» и «Эвертон» сыграют в матче 23-го тура АПЛ.

Знаешь, кто выиграет мерсисайдское дерби? Получи бонус в 17000 рублей и ставь на матч

Встреча пройдет на стадионе «Энфилд Роуд».

«Ливерпуль» занимает десятое место в турнирной таблице, имея на счету 29 очков. «Эвертон» идет 18-м (18 очков).

Игра состоится в понедельник, 13 февраля.

Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Начало – в 23:00 мск.

«Ливерпуль» – явный фаворит матча по версии букмекеров, на победу команды Юргена Клоппа можно поставить за коэффициент 1,55. На ничью предлагают 4,50. На выигрыш гостей коэффициент 6,30.