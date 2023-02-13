«Ливерпуль» и «Эвертон» сыграют в матче 23-го тура АПЛ.
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Встреча пройдет на стадионе «Энфилд Роуд».
«Ливерпуль» занимает десятое место в турнирной таблице, имея на счету 29 очков. «Эвертон» идет 18-м (18 очков).
- Игра состоится в понедельник, 13 февраля.
- Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало – в 23:00 мск.
«Ливерпуль» – явный фаворит матча по версии букмекеров, на победу команды Юргена Клоппа можно поставить за коэффициент 1,55. На ничью предлагают 4,50. На выигрыш гостей коэффициент 6,30.
Источник: «Бомбардир»