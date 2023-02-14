Неймар определился со своим будущим в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар не собирается менять команду по окончании сезона.
Сейчас 31-летний футболист полностью сосредоточен на успешном выступлении в составе парижан.
Однако летом бразилец может подумать об уходе, если клуб выставит его на трансфер.
- В этом сезоне Неймар забил 17 голов и сделал 16 ассистов в 27 матчах.
- В 2017 году «ПСЖ» купил форварда у «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро.
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Источник: RMC Sport