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    Неймар определился со своим будущим в «ПСЖ»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар не собирается менять команду по окончании сезона.

    Сейчас 31-летний футболист полностью сосредоточен на успешном выступлении в составе парижан.

    Однако летом бразилец может подумать об уходе, если клуб выставит его на трансфер.

    • В этом сезоне Неймар забил 17 голов и сделал 16 ассистов в 27 матчах.
    • В 2017 году «ПСЖ» купил форварда у «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро.

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    Источник: RMC Sport

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