Мележиков прокомментировал продление контракта «Спартака» с Абаскалем

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал продление контракта с главным тренером клуба Гильермо Абаскалем.

«Рады, что продлили соглашение с Гильермо и его тренерским штабом. Это то, к чему стремились обе стороны, так что переговоры прошли в конструктивном ключе. Продолжим вместе работать на благо нашего клуба», – сказал Мележиков.

Новое соглашение с 33-летним испанцем рассчитано до 2025 года.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом.

Команда идет на втором месте в РПЛ.

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