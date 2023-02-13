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    Мележиков прокомментировал продление контракта «Спартака» с Абаскалем

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал продление контракта с главным тренером клуба Гильермо Абаскалем.

    «Рады, что продлили соглашение с Гильермо и его тренерским штабом. Это то, к чему стремились обе стороны, так что переговоры прошли в конструктивном ключе. Продолжим вместе работать на благо нашего клуба», – сказал Мележиков.

    • Новое соглашение с 33-летним испанцем рассчитано до 2025 года.
    • Абаскаль возглавил «Спартак» летом.
    • Команда идет на втором месте в РПЛ.

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    Источник: сайт «Спартака»

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