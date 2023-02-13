Агент Ренана сообщил, когда бразилец присоединится к «Зениту»

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберта Ренана, рассказал, когда его клиент присоединится к клубу из Петербурга.
«Семак сказал, что Ренан приедет в «Зенит» после 15 февраля? Могу только ответить, что он прибудет в расположение клуба на этой неделе», — сказал Гарсия.
- Ренан стал игроком «Зенита» в январе в рамках сделки по Юри Алберто.
- Контракт 19-летнего футболиста с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.
- В ночь на 13 февраля он стал победителем молодежного чемпионата Южной Америки-2023 в составе сборной Бразилии.
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Источник: «Спорт-Экспресс»