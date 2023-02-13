Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент Ренана сообщил, когда бразилец присоединится к «Зениту»

    Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберта Ренана, рассказал, когда его клиент присоединится к клубу из Петербурга.

    «Семак сказал, что Ренан приедет в «Зенит» после 15 февраля? Могу только ответить, что он прибудет в расположение клуба на этой неделе», — сказал Гарсия.

    • Ренан стал игроком «Зенита» в январе в рамках сделки по Юри Алберто.
    • Контракт 19-летнего футболиста с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.
    • В ночь на 13 февраля он стал победителем молодежного чемпионата Южной Америки-2023 в составе сборной Бразилии.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Защитник «Зенита» Ренан – победитель молодежного чемпионата Южной Америки
    «Он способен заиграть на таком уровне». Агент Ренана – о «Реале» 1
    Агент Ренана прокомментировал новость об интересе «Реала» к защитнику «Зенита» 3
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:40
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +643

      Азбука 1 час назад

      Парень все сборы пропустил, а впереди у него ЧМ среди U-20 уже в мае. Если не перехватят, то раньше следующего сезона не увидим, а там и второй бразильский новичок подтянется.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11